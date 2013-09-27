人民币微幅收升 长假前交投谨慎成交区间狭窄

深宝安拟增持国际精密14.98%股权至控股 触发全面要约收购
路透上海3月28日 - 中国宝安集团股份有限公司全资香港子公司宝安科技公司与国际精密的15位股东签署收购协议，以每股1.95港元，共计3.073亿港元增持国际精密14.98%股份，从而达控股地位，并触发全面要约收购。
* 人民币即期微幅收升，与中间价走弱相左
* 即期市场继续脱离中间价交易
* 长假前部分结汇提前出现，但成交区间狭窄
* 继续围绕6.12元窄幅盘整
路透北京9月27日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，与中间价走弱相背。长假临近，午盘后仍有相当结汇盘出现，不过交投谨慎，成交区间相对狭窄，全天成交波幅仅为30个点子，并继续在6.12元附近窄幅盘整。
值得关注的是，今日汇市成交继续脱离中间价走势，且最近一周以来，中间价与市场价价差继续缩窄，CNY与CNH的价差亦缩窄近两个月来的低位。
“本来交易就比较清淡，加上节日快到了，更没有什么交易动力。”上海一股份制行交易员指出。
一家国有银行交易员亦称，今日交易没什么特点，交易窄幅波动，整体走势仍然维稳，应该继续在6.12元附近波动。
交易员并称，维稳行情仍将延续，到十八届三中全会或者其他政策性指引才有可能出现新的方向。
对于甫公布的中国国际收支报告，上海一外资行交易员称，考虑到最近宏观数据还算不错，若后期出口改善，将增加即期汇市的结汇压力，从而助长人民币升值预期，亦将增加资本流入的压力。
中国国家外汇管理局周五称，今年上半年国际收支继续呈现“双顺差”格局，但二季度资本和金融项目顺差规模明显收窄，预计下半年跨境资本流动将继续较大振荡，可能面临阶段性资本流出压力。
而中国近期宏观数据继续企稳亦一定程度支撑人民币升值。受工业生产和销售增长加快，以及基数效应影响，中国8月工业企业利润同比增速逾20%，工业生产增速亦创下年内各月最高，这进一步验证经济正处在企稳回升通道。
全球汇市，英镑周五小幅上涨，此前有报导援引英国央行总裁卡尼称，在英国经济复苏的迹象下，他不认为目前有进一步扩大买债的需要。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1202 6.1214 0.02%
中间价 6.1495 6.1477 -0.03%
成交额 173亿美元
日内相对于中间价最大波 0.50% (上限±1% 日高 日低
幅 )
日内波动幅度(pips) 30 6.1187 6.1217
2013年来即期升贬值幅度 1.80%
1年期美元/人民币掉期升 775
水
离岸人民币市场,北京时 今日 上日
间17:22
1年期NDF 6.1987/21 6.1960
CNH即期 6.1176/82 6.1173
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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