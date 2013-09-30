人民币收贬至逾一个月新低

* 人民币逆转早盘收贬至逾一个月新低

* 中间价走升

* 午后客盘购汇多且美元空头回补头寸

* 6.12元仍是市场交易中枢

路透北京9月30日 - 人民币兑美元即期周一收贬至逾一个月新低，逆转早盘微升走势，且回守6.12元心理关口，令整个9月人民币微贬0.04%。受隔夜美元走弱影响，今日中间价小幅上扬。交易员称，早盘成交不算活跃，但因长假叠加月末双重因素作用，午后购汇盘明显涌出，推动汇价回守6.12元。

交易员指出，午后汇市走弱，逆转早盘升势，一方面是节前客盘购汇较多，另一方面，月末美元空头回补头寸，尾盘美元买盘汹涌，期间无明显监管层干预痕迹，最终汇市收在6.1220元，未脱离市场预期。

“现在市场的心理预期很一致，今天也没什么特别，...只要在6.1180-6.1220之间，也就是6.12上下20个点子，都没什么特别。”上海一股份制行交易员称。

另一家股份制行交易员指出，临近过节，市场交易热情不高，跟之前一样，汇市方向仍不明确，6.12元仍是市场一致认可的交易中枢，大家期待十八届三中全会可能的政策指引。

他并强调，从结汇的节奏来看，市场上人民币的升值压力应该是非常大的，10月份的结汇力量仍不容小觑，应该不会小于8月份和9月份。

中国经济持续企稳迹象显现，而美国QE(量化宽松政策)未如期退出，人民币兑美元汇率的内生升值压力有所增加。最新路透调查显示，自8月中旬以来汇市进入“超级稳定期”，人民币持续在6.12元附近窄幅盘整的格局短期尚难终结，但明年料在基本稳定的基础上缓慢升值。

而中国近期宏观数据继续企稳亦一定程度支撑人民币升值。尽管今日甫公布的汇丰PMI终值不如预期，澳元兑美元随即下跌，但人民币受其影响并不明显，早盘仍续走升。

汇丰9月中国制造业PMI终值虽然创下五个月高位，但和初值相比却被大幅下修1个点。分析人士指出这可能和初值数据采集时点落在9月中旬有关，9月上下旬发电增速偏低、而中旬偏高，导致PMI初值略显失真。

稳定料仍是人民币市场未来的主题词。中国人民银行货币政策委员会2013年第三季度例会指出，当前中国经济金融运行总体平稳，物价形势基本稳定，但也面临不少困难和挑战；继续推进人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

全球汇市，欧元周一全线走低，因意大利政局混乱加剧。同时，美国政府停摆风险增加，投资者规避美元。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸

市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1220 6.1202 -0.03%

中间价 6.1480 6.1495 0.02%

成交额 165亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.48% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 38 6.1182 6.1220

2013年来即期升贬值幅度 1.77%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17:06 今日 上日

1年期NDF 6.1990/40 6.1980

CNH即期 6.1163/92 6.1153

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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