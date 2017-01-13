焦点：短线空头在人民币保卫战中倒下 长线大空头毫厘未损

图为人民币、美元和欧元纸币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透新加坡/伦敦1月13日 - 上个礼拜中国或许干掉了一些人民币短线投机者，但做空人民币的长期投资者仍然活着，而他们手中的火力要强劲得多。

香港离岸人民币流动性突然收紧，交易员们相信这是中国当局授意所为。离岸人民币隔夜拆借利率一度飙涨至逾80%的纪录高位，资金成本高得离谱，让试图借入并卖空人民币的投机客不得不放弃。

离岸人民币兑美元也因此脱离7附近的纪录低点，但这并没有改变对人民币今年继续贬值的预期。

交易员们还猜想，虽然一些定期借入短期资金炒人民币的对冲基金也许在上周被迫平仓，但真正的人民币空头大多是一些着眼长线、手中保有大量火力的基金。

“很多对冲基金确实是隔夜操作，但多数人都在三个月以上期限，并未受到影响，”Millennium Global驻伦敦组合投资联席主管Richard Benson称，“现货走势就是现货走势，你不必被迫做任何事情。”

离岸人民币隔夜拆借利率上周五飙升至87%，远高于前一周的4%，导致离岸人民币兑美元创下仅略低于2%的史上最大周线涨幅。中国央行并未明确承认是这波轧空行情的幕后推手。

但这是市场专家的假设。

“他们想要的就是创造一些不确定性，确保投资者不会认为人民币在呈单一走向，”法国巴黎投资驻伦敦新兴市场固定收益副主管Jean-Charles Sambor称，“这并不是试图血洗离岸人民币空头，但却不失为一个很好的警示办法。”

Sambor认为，中国央行的举措可能并非针对任何特定投资者类型，更多是为控制中国的资本外流，尤其是在跨年之际，因为进入新一年后个人一年5万美元的购汇额度将面临调整。

**资本外流**

自2016年以来，资本外流一直是中国最大的政策挑战之一，背后的推动原因是贸易顺差和对内直接投资下降，以及散户资金出国寻求收益。

2016年中国的外汇储备下降3,190亿美元，因其试图减缓人民币的下滑速度。

即便如此，这也是1994年以来人民币表现最差的一年，全年累计下跌6.6%，与此同时市场预测接下来的一年人民币将贬值4%。

目前还没有人民币市场仓位的确切数据，不过路透一项针对各币种持仓进行的调查显示，自去年9月以来投资者一直在做空人民币。

基金经理猜测，有很大一部分空仓是在特朗普11月赢得美国总统大选、以及美联储暗示2017年将至少三次加息之后建立的。

上周人民币的涨势并未改变做多美元/做空人民币的逻辑。

“做多美元已成为中长期投资大户以及全球宏观基金的交易共识，因此做空人民币并不是很高杠杆的操作，”Sambor表示。

中国经济减缓及其资本账户逐渐自由化，进一步巩固了人民币贬值的预期，将施压决策层动用外储来减缓人民币跌势。

“如果他们停止支撑人民币的干预措施，任其下跌，那么可能会激起一波投机性攻击，”Brown Brothers Harriman全球汇率策略部主管Marc Chandler写道。这将加剧贸易紧张局面，也会损及经济。

“人民币没有更好的选择。放缓跌势可能代价不菲，而允许人民币全面下跌的破坏力也不小，”Chandler写道。

中国外汇储备图表： tmsnrt.rs/29mmdlv

(完)