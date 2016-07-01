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中国财经 | 2016年 7月 1日 星期五 16:24 BJT

人民币兑美元即期午后一度跌至6.6592元 创逾五年半新低

路透北京7月1日 - 中国人民币兑美元即期周五午后一度跌至6.6592元，创逾五年半新低，随后略回升至6.6580元附近震荡。

离岸人民币午后则窄幅震荡，两地价差维持在逾100点。

北京时间15:55，人民币兑美元即期报6.6580元，上日收报6.6433元，夜盘终报6.648元。今日人民币兑美元中间价报6.6496元，上日中间价为6.6312元。人民币兑美元即期成交额为159.37亿美元。

中国央行周四重申，近一段时期国际外汇市场受英国“脱欧”影响出现较大波动，人民币对美元汇率有所贬值，但总体来看，人民币汇率仍在按照“前日收盘汇率+一篮子货币汇率变动”的既有机制正常运行，人民币对一篮子货币汇率保持基本稳定，市场预期平稳。

全球汇市方面，英镑周五保持守势，此前英国央行官员发表明显偏鸽派的言论，打断了英镑的初步反弹势头；与此同时，欧元走势动荡，因市场猜测欧洲将祭出更多刺激举措。（完）

(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)

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