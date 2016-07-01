人民币兑美元即期午后一度跌至6.6592元 创逾五年半新低

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京7月1日 - 中国人民币兑美元即期周五午后一度跌至6.6592元，创逾五年半新低，随后略回升至6.6580元附近震荡。
离岸人民币午后则窄幅震荡，两地价差维持在逾100点。
北京时间15:55，人民币兑美元即期报6.6580元，上日收报6.6433元，夜盘终报6.648元。今日人民币兑美元中间价报6.6496元，上日中间价为6.6312元。人民币兑美元即期成交额为159.37亿美元。
中国央行周四重申，近一段时期国际外汇市场受英国“脱欧”影响出现较大波动，人民币对美元汇率有所贬值，但总体来看，人民币汇率仍在按照“前日收盘汇率+一篮子货币汇率变动”的既有机制正常运行，人民币对一篮子货币汇率保持基本稳定，市场预期平稳。
全球汇市方面，英镑周五保持守势，此前英国央行官员发表明显偏鸽派的言论，打断了英镑的初步反弹势头；与此同时，欧元走势动荡，因市场猜测欧洲将祭出更多刺激举措。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。