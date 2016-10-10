人民币兑美元早盘一度大跌340点 破6.7关口至逾六年低点

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率指数为94.32，较上日微升0.27%；SDR篮子指数微升至95.47，BIS篮子指数微升至94.94。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.56%，SDR篮子指数跌3.41%，BIS指数跌6.66%。

全球汇市方面，英镑兑美元持稳于1.2434，上周五在亚洲市场“闪跌”后稍事休整，当时跌至31年低位1.1491美元；美元指数最新报96.512，从上周五曾触及的两个月高位97.188回落。(完)