人民币兑美元早盘一度大跌340点 破6.7关口至逾六年低点

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京10月10日 - 人民币兑美元即期周一早盘开盘大跌，瞬间跌破6.7元整数关口，相比上日收盘价一度大跌340点至6.7040元，创2010年9月以来的逾六年低点，主因国庆假期英镑暴跌，美指大涨。
人民币兑美元中间价周一报6.7008元，较上日的6.6778大跌230点。
上个交易日人民币即期收盘报6.67元，夜盘终报6.6745元。
路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率指数为94.32，较上日微升0.27%；SDR篮子指数微升至95.47，BIS篮子指数微升至94.94。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.56%，SDR篮子指数跌3.41%，BIS指数跌6.66%。
全球汇市方面，英镑兑美元持稳于1.2434，上周五在亚洲市场“闪跌”后稍事休整，当时跌至31年低位1.1491美元；美元指数最新报96.512，从上周五曾触及的两个月高位97.188回落。(完)
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。