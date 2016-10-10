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中国财经 | 2016年 10月 10日 星期一 09:57 BJT

人民币兑美元早盘一度大跌340点 破6.7关口至逾六年低点

路透北京10月10日 - 人民币兑美元即期周一早盘开盘大跌，瞬间跌破6.7元整数关口，相比上日收盘价一度大跌340点至6.7040元，创2010年9月以来的逾六年低点，主因国庆假期英镑暴跌，美指大涨。

人民币兑美元中间价周一报6.7008元，较上日的6.6778大跌230点。

上个交易日人民币即期收盘报6.67元，夜盘终报6.6745元。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率指数为94.32，较上日微升0.27%；SDR篮子指数微升至95.47，BIS篮子指数微升至94.94。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.56%，SDR篮子指数跌3.41%，BIS指数跌6.66%。

全球汇市方面，英镑兑美元持稳于1.2434，上周五在亚洲市场“闪跌”后稍事休整，当时跌至31年低位1.1491美元；美元指数最新报96.512，从上周五曾触及的两个月高位97.188回落。(完)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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