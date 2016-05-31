人民币收盘续创四个半月新低 短期或考验6.60元关口支撑

路透北京5月31日 - 中国人民币兑美元即期周二收盘小跌并刷新四个半月低点，5月跌1.5%创九个月最大跌幅；中间价今日则再创逾五年新低。交易员称，日内以客盘为主且仍略偏购汇，期间并未见明显大行维稳迹象，在6月中美联储议息会议结果出台前，人民币料仍整体偏弱。

他们并表示，受美国假期因素影响，中间价变化较小，短期美元指数的指引作用仍非常明显，但整个5月市场基本反映了6月美加息动作，若届时加息落定，美指很可能触顶回落；近期人民币调整可能并未触及监管底线，暂看前期6.60元支撑位是否会出现大行干预。

“人民币整个5月都在下跌，人民币也是非美(货币)，美元涨人民币跌很正常，...我觉得还没到央行的容忍底线，只要不出现羊群效应，估计他们不会出手。”一外资行交易员称。

人民币兑美元即期5月累计下跌1.51%，创去年8.11汇改以来最大单月跌幅；中间价则累计下跌1.83%；而美元指数截止今日17:00的累计月涨幅为2.88%。

路透计算的今日CFETS人民币汇率指数为97.15，较上日微贬0.15%，因人民币对欧元中间价明显回调。其他两个人民币汇率指数亦有不同幅度的贬值，其中SDR篮子指数微贬0.17%至96.21，BIS篮子指数微贬0.15%至98.42。

全球汇市，美元兑一篮子货币周二升向两个月最高水准，有望录得六个月以来最佳单月表现，受市场对于美国未来数月将升息的预期日益升温。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5846 6.5825 -0.03%

中间价 6.579 6.5784 -0.01%

成交额 223.09亿美元 196.62亿美元

日内波动幅度(pips) 65 日低6.5865 日高6.58

今年以来升贬幅度 -1.38%

2005年汇改以来升贬幅度 25.69%

一年期美元/人民币掉期 675

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.5899 6.5897

一年期NDF 6.7605 6.754

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5847；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）