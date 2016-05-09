人民币微收跌 外贸和外储数据的影响已相互抵消

路透上海/北京5月9日 - 中国人民币兑美元即期周一微收跌，中间价则反弹近百点结束三连跌。交易员称，中间价未受美元指数反弹影响，直接推高CFETS人民币汇率指数；由于市场购汇仍受一定限制，自营交易为主容易加大市场波动。

他们并指出，前期的一些购汇限制措施并未因此放松，市场缺乏足够的客盘，而自营又容易出现一边倒的行为，导致市场在短期内快速波动。最近国际美元走势有很大的不确定性，料将成为人民币最大的风险因素。

“中间价其实还好，市场基本会有一个预期，大家也都能接受，但客盘需求不足，自营为主情况下，就容易出现在今天早上这样上下都很快，要成交也不容易。”一中资行交易员称。

亦有股份行交易员称，周末公布的贸易数据虽然不及预期，但外储在增加，二者对汇市的作用已相互抵消。

中国海关周日公布以美元计价的4月份进出口数据双双重返跌势，尤其进口降幅达10.9%，显示在4月份国际大宗商品价格一度回升的背景下，中国内需疲弱的态势超出预期，或令一季度中国优于预期的宏观数据发布后市场的乐观情绪出现降温。

中国央行上周六公布，4月末中国外汇储备为32,196.68亿美元，环比增70.89亿美元，为连续第二个月增长，但增幅较上月减小。

路透计算的周一CFETS人民币汇率指数续小升0.28%至96.89，今日人民币对美元、欧元、日圆均出现反弹，带动指数反弹。另外SDR篮子指数亦续小升0.22%至96.31，上周四则是创出95.90的新低。

而中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(5月6日)的人民币汇率指数为96.61，较前周下跌0.53%，较2014年底下跌3.39%，为连续第六周创纪录新低。BIS篮子和SDR篮子的汇率指数分别为97.76和96.09，亦再次刷新公布来最低水平。

全球汇市方面，美元兑日圆周一小幅上涨，上周结束时较为波动；中国贸易数据令人失望，处于守势的澳元基本未受打击。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5068 6.5023 -0.07%

中间价 6.5105 6.5202 0.15%

成交额 167.49亿美元 145.45亿美元

日内波动幅度(pips) 121 日高6.496 日低6.5081

今年以来升贬幅度 -0.20%

2005年汇改以来升贬幅度 27.20%

一年期美元/人民币掉期 +770

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.5215 6.52

一年期NDF 6.682 6.6815

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5077；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）