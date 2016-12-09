人民币下周一起对匈牙利福林等七种货币开展直接交易--外汇交易中心

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月9日 - 中国外汇交易中心周五称，将自下周一（12日）起在银行间外汇市场开展人民币对匈牙利福林、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、波兰兹罗提、墨西哥比索、土耳其里拉七种货币开展直接交易。
刊登在中国货币网的公告称，将在银行间外汇市场开展人民币对上述七种货币的即期、远期和掉期询价交易，具备银行间人民币外汇市场会员资格的机构均可在银行间外汇市场开展人民币对匈牙利福林直接交易。
银行间外汇市场人民币对上述七种货币交易实行直接交易做市商制度，直接交易做市商承担相应义务，连续提供人民币对匈牙利福林直接交易的买、卖双向报价，为市场提供流动性。
公告称，此举目的是促进双边贸易和投资，便利在贸易投资结算中的使用，满足经济主体降低汇兑成本的需要。
公告并称，中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向银行间外汇市场人民币对上述货币直接交易做市商询价，将直接交易做市商报价平均，得到当日人民币对匈牙利福林汇率中间价。（完）
欲览详情，请点选中国货币网：here
(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。