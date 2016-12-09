人民币下周一起对匈牙利福林等七种货币开展直接交易--外汇交易中心

路透北京12月9日 - 中国外汇交易中心周五称，将自下周一（12日）起在银行间外汇市场开展人民币对匈牙利福林、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、波兰兹罗提、墨西哥比索、土耳其里拉七种货币开展直接交易。

刊登在中国货币网的公告称，将在银行间外汇市场开展人民币对上述七种货币的即期、远期和掉期询价交易，具备银行间人民币外汇市场会员资格的机构均可在银行间外汇市场开展人民币对匈牙利福林直接交易。

银行间外汇市场人民币对上述七种货币交易实行直接交易做市商制度，直接交易做市商承担相应义务，连续提供人民币对匈牙利福林直接交易的买、卖双向报价，为市场提供流动性。

公告称，此举目的是促进双边贸易和投资，便利在贸易投资结算中的使用，满足经济主体降低汇兑成本的需要。

公告并称，中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向银行间外汇市场人民币对上述货币直接交易做市商询价，将直接交易做市商报价平均，得到当日人民币对匈牙利福林汇率中间价。（完）

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