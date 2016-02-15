焦点：猴年伊始人民币创05年来最大单日涨幅 贬值淡化降准窗口开启

2016年1月21日，在北京拍摄的人民币和美元照片。 REUTERS/Jason Lee

路透上海2月15日（作者 张金栋） - 猴年伊始人民币对美元创2005年汇改来最大单日涨幅的姿势“亮瞎市场”，此举再次印证那句话“别和央妈作对”。虽然人民币就此展开升值可能性并不高，但若人民币贬值预期缓解，货币政策宽松窗口或将开启。

分析人士指出，今日人民币汇率异常强势，与监管层强调的人民币对一篮子货币保持基本稳定说法相符；若拉长时间观察，美联储加息脚步只会放缓，美元仍将整体强势，一旦美元重新走强，宽松货币政策将再次变得被动。

“我觉得还算正常，CFETS指数（人民币汇率指数）要平衡，人民币兑美元就必须要起来，现在人民币对美元的反应总比以前没什么反应要强吧。”招商银行资管部高级分析师刘东亮称。

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，2月5日的人民币汇率指数为99.23，较前周下跌0.92%，较2014年底下跌0.77%，这是该指数公布以来第二次跌破100关口。2月5日当周国际美元.DXY下跌2.59%，在春节这一周美指续跌1.51%，若人民币兑美元不做修正，则CFETS指数将可能出现较大偏离，不符合对一篮子货币保持稳定的新监管目标。

财新杂志周六刊登对中国央行行长周小川的专访，周小川称，当前中国国际收支状况良好，跨境资本流动处于正常区间，人民币汇率对一篮子货币保持了基本稳定。

交易员亦普遍认为，春节期间国际美元表现以及央行行长的讲话对市场产生明显作用，但即期市场的波动还是超出了预期。

**预期分歧**

节前市场看空人民币预期非常一致，但春节期间随着美元指数连续调整，离岸CNH一度对在岸人民币倒挂近600点子，市场的预期开始动摇，早盘更是出现了美元多头“相互踩踏”状况。分析人士也指出，强势走势持续性可能较为有限，特别是经济基本面仍较差时。

“周小川周末的评论以及今天人民币中间价上升，有助于缓和人民币的部分贬值压力。至少暂时如此。”Nordea Markets资深分析师Amy Yuan Zhuang说。

周一人民币兑美元中间价开盘报6.5118，较节前的6.5314升值0.3%，创一个半月新高，而人民币兑美元即期开盘即上涨近400点，随后一路上涨，盘中最大涨幅达815个点子或1.26%，创2005年汇改来最大单日涨幅。

一中资行交易员指出，早盘在大行快速推高汇价后市场流动性明显不足，点差也拉的很大，午后有更多的美元多头平仓止损，加剧市场波动。

离岸CNH已连续四个交易日大涨，周一早盘离岸CNH由跌转升，并一度升120个点子至6.4970，创逾两个月的高点。

一位不愿具名的分析人士认为，汇率问题是今年的重头戏，接下来一段时间人民币汇率的强势很可能超出市场预期。

但招商银行刘东亮认为，中国经济短期内不会太强，周一的贸易数据远低于市场预期就是例证，偏弱的基本面决定了人民币的升值不会持续太久。就算美元偏弱，也不代表人民币会进入一个新的升值周期。

美欧需求放缓加上寒冷天气来袭，导致中国1月出口持续恶化；国内去库存去产能带来调整压力，进口也未现起色。不过创新高的贸易顺差。

**降准窗口**

就在节前市场一边倒的看空人民币的时候，央行也曾明确指出，为稳汇率，放松货币政策的动作一直较为谨慎，因此若汇率暂时不需要央行那么“费心”，货币政策放松的窗口也将逐渐临近。

分析人士并指出，从较长时间看，美元仍将整体强势，人民币贬值预期仍难消，当前国际美元阶段性走弱应是较好的放松货币政策的窗口。

“汇率要是稳一些的话，降准降息还是可以期待的。”招商银行刘东亮称。

他并指出，如果央行仅辅以公开市场操作投放流动性，那么很可能会对实体经济带来新一轮下行压力，也有可能造成资金面的不稳定，势必加大金融市场的波动。“节前投放的流动性也逐渐到期，流动性陆续回收，这中间是不是会产生错配，如果有这状况，可能会出现资金面阶段性的紧张。”

中国央行公开市场周一进行100亿元人民币的逆回购操作，期限七天，利率续持稳在2.25%；该规模与上日相同，延续了春节后少量操作态势。据路透统计，仅逆回购一项，本周共有5,950亿元到期，意味着等量资金将被动回收。

德国商业银行亚洲经济学家周浩在他的最新报告中指出，中国央行可以选择继续通过短期逆回购的方式来平滑流动性。但在资本流出的大背景下，补充基础货币的压力仍然是存在的。央行应该考虑降准，以释放此前累积的压力，并为未来可能的市场动荡做好准备。

美联储主席叶伦此前在国会出席听证会反复强调美联储没有“预制的政策路径”，即便鉴于美国就业市场强劲以及经济其他亮点的出现，她目前仍预期今年将会逐步升息。

而日本央行1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼投资人。日本央行副总裁中曾宏周一为负利率政策辩护，称并非要伤害银行。（完）