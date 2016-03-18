综述：国际美元续跌人民币趁势反弹 空头仍在但有利因素渐显

2016年1月21日，在北京拍摄的人民币和美元照片。 REUTERS/Jason Lee

路透上海3月18日（作者 张金栋） - 就着美联储3月利率决议偏鸽派打压美元的利好，人民币兑美元刷新三个月新高，一扫前期颓势，贬值预期明显淡化。虽然汇价走向仍将受外部环境制约，且中国经济基本面短期仍难改善，但对人民币有利的积极因素亦逐渐体现，年内人民币走势不需要那么悲观。

分析人士并表示，除了目前外部环境转好外，套息交易的不断解除，资本外流压力也不断下降；另外下半年人民币将正式纳入特别提款权（SDR）货币篮子，国际资本对人民币资产的配置需求料会逐渐显现。

“短期人民币还是受制于美元指数，但不管怎么样，经过这段是时间的释放，人民币贬值压力应该来说小很多了，市场供求关系应该会逐步均衡，市场的人为控制因素也会少一点。”一国有大行外汇业务主管称。

他并指出，前期人民币贬值预期日盛，一个主要因素就是美联储加息，导致中美利差收窄，美元强势又加剧资金流出压力，但从周四凌晨的美联储决议看，年内美联储加息次数将降至1-2次，较之前的四次明显减少，可以判断美元指数可能没有以前预期的那么强势。

他并表示，另外套息交易解除带来的资本流出在经历一段时间之后也基本出清，对外储流失的冲击估计暂告一段落，“这种短期冲击是不可持续的，这部分资金走完了，贬值压力也就小了。”

此前中国央行行长周小川也指出，企业去美元负债的过程也告一段落，“好在这种调整会很快见底的，外债都还了就见底了。何况，不少在华外商投资企业是要靠母公司用美元作贸易融资的，这部分量很大，不可能减到底。”

3月至今，人民币对美元中间价和即期累计升值均超1.1%。离岸人民币表现亦非常亮眼，3月以来与在岸价差基本保持小幅倒挂水平。

人民币对美元中间价周五续劲升333点至三个月新高，并带动人民币兑美元即期大幅上涨，但周五夜盘时段市场波动明显加大，市场空头回补及购汇盘出现，人民币波动明显加大。

离岸人民币即期周五早盘在中间价触及三个月新高时亦一度扩大战果，一举上演逼空大战，收复了今年以来的全部失地，创近三个半月的盘中高点，后空头回补及购汇盘出现，午盘波动加剧，转为下跌。

国内智库莫尼塔宏观团队指出，考虑到下半年国际政治事件频繁，意味着今年人民币汇率“腾挪空间”不大。9月份有杭州G20峰会，10月份中国人民币正式纳入SDR货币篮子，11月有美国大选，这些重大事件都可能对人民币汇率形成影响。

面对近期人民币阶段反弹，外汇专家韩会师就撰文指出，对于企业和普通民众而言，现在最重要是逐渐摒弃人民币将持续贬值的心理预期，在人民币双向波动中抓住美元走强的时机分仓结汇，毕竟长期持有美元资产也是有成本的。

**空头仍在**

虽然人民币短期贬值压力淡化，但这种压力并没有完全消退，不少分析人士也担心，这种外部环境改善只是暂时的，因为美国经济表现相对于其他经济体仍要更好一些，若未来美联储加息预期再度升温，人民币仍可能遭遇空头打压。

“不要因为三根K线就改变观点嘛，年度角度看还是偏看空人民币的，因为中长期看，我们的经济基本还是没有变化。”招商银行资管部高级分析师李东亮认为。

受季节性因素和外需疲弱影响，中国2月出口同比创近七年最大降幅；虽然大宗商品价格回升扶助进口降幅收窄，但进口依然是连续16个月负增长，整体外贸形势依然严峻。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩最新报告指出，人民币汇率预期改善有助于企业偿债节奏放缓。但是人民币贬值压力仍然存在，结汇率降至历史低点。

根据外管局公布的数据显示，2月以银行代客结汇占涉外外汇收入的比重衡量的结汇意愿降至2010年以来最低值，仅为55.8%。此外银行代客远期结汇签约规模仅为34亿美元，连续6个月持续低位，均值为35亿美元。而2015年汇改前7个月的均值为153亿美元。这也反映出企业仍然对远期人民币汇率的走势存在忧虑。

在交易层面也并不是都一致看好人民币后市。一中资行交易员就表示指出，“近期人民币不管从什么角度说，动的有点大，但全年来看，我还是看好美元的，就看这波调整什么时候走完。”（完）