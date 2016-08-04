人民币缩量收跌结束七连升 短期料持稳静待美非农数据

路透北京8月4日 - 人民币兑美元即期周四缩量收跌结束七连升，中间价亦大幅调低近250点。交易员称，美国民间就业数据强劲提振美元指数，导致人民币中间价大跌，盘中6.63元附近实需购汇较多，但市场亦忌惮干预力量，即期汇价仍高于中间价。

他们并指出，尽管中间价机制已被市场接受，但中间价的上下跳动在一定程度上影响了客盘的情绪；市场关注即将召开的英国央行议息会议和周五的美国非农就业数据，短期人民币持稳概率较大，而中期料仍承压。

“中间价上下跳动，隔夜有个跳空，对客户影响比较大。”一外资行交易员称，“长期看是贬值，短期看每次有很深的回调，回调过程中，客户的实体业务就比较受影响，客户情绪就有分化，不好判断该什么时候购汇什么时候结汇 。”

亦有外资行交易员表示，看美指情况，近期人民币可能相对稳定，甚至稍微走强，但两三个月到年底是否会持续稳定不一定，中期会受到美国大选和加息预期的影响。

路透最新调查显示，过去两周对人民币的空头押注降至逾三个月低点，因在人民币跌破关键心理水准后，中国央行稳定了人民币汇率。与此同时多数其他亚币人气更加乐观，因全球投资者为寻找更高收益持续涌入亚洲股市和债市。

中国央行周三表示，下半年将继续实施稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调，增强政策的针对性和有效性；综合运用多种货币政策工具，保持流动性水平合理充裕，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

全球汇市方面，英镑周四下跌，美元微幅上涨，市场将被英国央行七年来预计中的首次降息所主导，但问题在于英央行是否将出台更多措施以刺激经济。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.14%至94.7；SDR篮子指数微跌至95.48，BIS篮子指数微跌至95.36。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6392 6.6308 -0.13%

中间价 6.6444 6.6195 -0.37%

成交额 218.45亿美元 306.52亿美元

日内波动幅度(pips) 118 日低6.6419 日高6.6301

今年以来升贬幅度 -2.19%

2005年汇改以来升贬幅度 24.66%

一年期美元/人民币掉期 653

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.6455 6.6445

一年期NDF 6.761 6.7675

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6383；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）