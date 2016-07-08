人民币小幅收贬波动区间狭窄 美非农数据公布前避险情绪浓

路透北京7月8日 - 人民币兑美元即期周五较上日收盘价小幅收贬，中间价亦微下调。交易员称，因美元指数盘整，今日人民币波幅仅几十点，没有明显行情，机构转向倒量交易；但境内美元掉期曲线各期限均下行。

他们并指出，今晚美国非农就业数据即将公布，市场避险情绪浓，多持观望态度，自营盘多选择减少隔夜头寸。若该数据很好，料将对人民币形成较大影响。而离岸市场日内亦出现一波美元买盘，意在赌今日收盘后央行降准。

“美国非农数据就要公布了，市场都比较谨慎。美指不动，人民币也不动。”一股份行交易员称，“从6月中开始每个周末都有赌央行降准的，赌错了就周一再平盘，也没什么。目前的行情降准确实也有可能。”

另一股份行交易员表示，今日成交价波动很小，没有趋势性盈利机会，很多机构就在同一点位同时买卖，以期做高交易量。而美元掉期下行，不排除因大行在掉期市场补充美元流动性。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周五CFETS人民币汇率指数持平于94.25的记录低位；SDR篮子指数微升至95.42，BIS篮子指数微跌至95.42的记录新低。

人民币汇率指数(CFETS)今年上半年累计跌近6%，明显高于人民币兑美元中间价的2%跌幅，且仍跌跌不休深不见底，主要因为人民币与美指同向波动。

全球汇市方面， 美元周五兑多数主要货币下跌，投资人静待美国非农就业报告出炉，以从各种迹象了解美国景气扬升是否能够抵御一重又一重阻力。

在岸市场人民币兑美元升贬 今日 上日

即期成交价格 6.6881 6.683 -0.08%

中间价 6.6853 6.682 -0.05%

成交额 212.55亿美元 199.43亿美元

日内波动幅度(pips) 54 日低6.6896 日高6.6842

今年以来升贬幅度 -2.91%

2005年汇改以来升贬幅度 23.75%

一年期美元/人民币掉期 615

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.6978 6.7008

一年期NDF 6.8408 6.8373

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.688；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）