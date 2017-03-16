人民币大幅收升 美加息风险释放延续区间操作思路

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海/北京3月16日 - 人民币兑美元即期周四大幅收涨至近两周新高，但日内有效波动仍不大；因隔夜美元指数大幅调整，中间价创近两个月来最大单日涨幅。交易员称，随着两会结束和美联储加息落地，市场风险因素基本释放，汇价后市走势更依赖客盘和大行意愿。而境内购汇情绪仍较强，汇价与离岸的倒挂扩大。
他们并指出，中国央行周四上调公开市场和MLF操作利率，希望中美名义利差保持在适度水平，以避免对人民币汇率和资本外流带来更多压力，淡化美联储加息的不利影响；由于美年内仍有加息空间，预计美指调整空间应不大，维持对人民币区间低买高卖思路。
“美联储加息、缩表，还是朝着这个方向走，今天早上中国央行的操作也是紧跟步伐，总的来讲对人民币影响不会太大，接下来汇价还是会在6.85-6.92大区间波动。”一外资行交易员称。
亦有中资行交易员表示，今天很多交易员去成都开优秀交易员大会，市场异动，方向也不明，市场成交量有所下滑。结售汇逆差缩窄也在意料之中，并没有明显影响汇价。
中国央行两个月内二次上调公开市场逆回购操作利率10bp（基点），同时央行今日亦连续两周开展MLF（中期借贷便利）操作，此次操作利率亦上调10bp。央行在随后的公告中称，此次上调是市场化招投标的结果，反映市场资金供求关系，并非加息。
中国国家外汇管理局周四公布，2月银行结售汇逆差环比收窄近五成，涉外收付款由此前连续19个月逆差转为顺差。分析人士指出，2月市场预期相对平稳，汇价稳中有升，有助于外汇供求趋于平衡；而外贸企业结汇及企业外汇融资持续增加，亦助力跨境资金流动形势好转。
全球汇市方面， 欧元周四表现坚挺，此前荷兰选举出口民调显示，荷兰首相所属政党远远胜过极右派竞争对手；在此同时美元陷于一个月低点，之前美国联邦储备委员会(FED/美联储)对于未来升息前景的看法不若外界预期般强硬。
“美联储及其点阵图并未发出明显的鹰派引导，这应该使美元在未来一个月处于守势，”澳洲西太平洋银行外汇分析师Richard Franulovich称。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.8978 6.9121 0.21%
中间价 6.8862 6.9115 0.37%
成交额 181.56亿美元 204.3亿美元
日内波动幅度(pips) 100 日低6.8982 日高6.8882
今年以来升贬幅度 0.75%
2005年汇改以来升贬幅度 19.99%
一年期美元/人民币掉期 1255
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.874 6.8455
一年期NDF 7.098 7.0748
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8935；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3926、6.0821和8.4629。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯)
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