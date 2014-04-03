人民币即期随中间价收贬 供求均衡走势仍无明显方向

* 人民币兑美元即期随中间价微贬

* 供求基本均衡，波动空间缩窄至不足百点

* 市场缺乏方向，交易保持谨慎

路透北京4月3日 - 人民币兑美元即期汇率周四随中间价收贬。盘面上结购汇相对仍较为均衡，盘间维持相对较窄的波动空间。交易人士亦称预期较为分化，需要等3月份更多数据提供指引。

一股份行交易员称，最近的方向都不是很明确，需要看看下周的进出口数据。“感觉央行的大规模干预应该已经结束了，前段时间那么疯狂的贬值应该不太会再次出现。当然小小规模的（干预）不能排除，接下来就看经济形势了。”

受新业务维持扩张和预期指数上升等推动，汇丰中国3月服务业采购经理人指数(PMI)连续第二个月上涨，创下四个月最高位。

全球汇市方面，欧元兑美元周四小幅下滑，稍晚欧洲央行(ECB)将公布月度政策决议并召开新闻发布会，市场将关注ECB是否有意作出更多努力来提振经济。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2107 6.2056

-0.08%

中间价 6.1520 6.1493

-0.04%

成交额 144亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.97% (上限±2 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 83 6.2032 6.2115

2014年来即期升贬值幅度 -2.52%

1年期美元/人民币掉期升水 400

离岸人民币市场,北京时间16:38 今日 上日

1年期NDF 6.2295/25 6.22

CNH即期 6.2127/32 6.2026

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 李然; 审校 吴云凌/黄凯)

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