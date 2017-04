人民币年内再次扩大波幅的最后窗口截止到8月前--专家

* 人民币单纯升值的国际政治压力已弱化

* 应通过逐步扩大汇率波幅直至自由浮动汇率,主动修正有效汇率高估

* 8月前是年内人民币再次扩大波幅的最后窗口期

* 人民币国际化是经济持续稳定增长的结果,而不应是汇率政策的目标

作者 李然

路透上海5月30日 - 当前人民币有效汇率已高估并对中国经济形成全局性负面影响。兴业银行首席经济学家鲁政委周三称,应尽早以渐进方式对其进行修正,建议从名义汇率入手,通过将即期汇率日内波幅逐步扩至“足够大”的程度,令汇率逐步接近市场化、并最终实现自由浮动汇率。

他在接受路透专访时称,考虑到中美战略与经济对话时点,今年8月以前应该是年内人民币扩大波幅的最后窗口期,若再次错过,国内经济继续受有效汇率高估影响而陷入困境、美元中长期步入升值轨道,都会令中国出现货币危机的风险大幅攀升。

“我们已经处于类似97年亚洲金融危机初期的情况,...留给中国的时间已经不多了。”他称,有效汇率高估已经造成诸如产业空心化、房价泡沫化现象,中国也正在陷入产业链低端竞争优势丧失而高端仍难匹敌日韩等国的“中等收入陷阱”。

自2005年以来,人民币汇率形成机制市场化改革已取得明显进展,截至目前人民币实际有效汇率升值超过36%。

鲁政委建议,应尽早扩大人民币兑美元即期汇率的日波动幅度至2.5%,并于今年底、2014年初扩大至5%,2014年底扩至10%,并于2015年时达到20%的幅度,使市场供需在汇率形成中的作用不断提升,中间价体现的汇率可控性则在波幅扩大过程中不断淡化。

对于8月前时间窗口的理由,他表示,在6月有中美两国领导人的会晤、7月有中美战略经济对话,按照过去固有的行为模式,届时应该会有利好政策出台。

鲁政委并分析称,人民币汇率长时间以来保持升值状态,但实际上美国以前指责的汇率低估已经于2010年基本修复完毕,当时已观察到中国出口增速明显下降,“自那之后,美国已将对人民币汇率关注的重点从升值how far and how fast(升值幅度和速度)转到了flexibility(灵活性)这种机制上来了。”

他认为,按照美国思维,低估虽然已经修复,但只要机制不变,人民币汇率就可能被再次“操纵”到低谷的状态,只有市场化的机制可以永保人民币汇率不会被持续低估。但这种转变并未被国内所理解,仍然在试图以简单的升值来消解自身的压力,这不仅明显不对症,也对本国经济产生了日益严重的负面影响。

中国央行近期发布2013年第一季度货币政策执行报告称,将进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革,增强人民币汇率双向浮动弹性。央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。

**双向浮动利于企业抗风险**

对美元启动升值八年来,衡量汇改真正成效的对“浮动恐惧”的脱敏和避险市场的发育,均不尽如人意。目前,管理层似乎比企业更加害怕汇率的浮动,而单边市也造成用以对抗波动的外汇衍生品市场不发达,企业对抗汇率波动风险既无意识也缺手段。

“逐步扩大波幅对于企业来说就是让他们疼(汇率波动风险的)但不让它们死,就像一开始让小孩在脸盆里扑水、再放到澡盆、游泳池里泡水,最后才放到海里去。”他说。

与此同时,随着所有存在汇率曝露头寸的主体都进行避险,而且对汇率的预期是双边而非单边的,避险市场的规模就会很大、流动性就会很好、避险成本也会越来越低。

由于当前市况中人民币兑美元成交价格保持在波幅上限,市场担心若扩大波幅市场会理解为监管层容许更大幅度的升值而继续推高人民币,鲁政委对此表示,央行并不缺乏引导市场预期的方法,如连续数日令中间价贬值、或者直接入市收购美元,运用数量和价格干预对市场预期进行控制。

“今天的干预是为了更长久的不干预。因此,着眼于机制建立的干预是值得的。”他对此解释说。

鲁政委认为,今年以来人民币兑美元即期出现一些与往年完全不同的新现象,一是在经济减速的情况下仍保持升值预期,二是在美元走强、非美货币尤其是日圆等皆弱的情况下保持升值,三是人民币有效汇率比人民币对美元汇率的升值速度要快得多,四是在快速升值情况下,外贸增速和结构似乎都还在向好。

今年以来,人民币升值势头强劲,外汇占款和结售汇数据亦均显示跨境资本汹涌流入,人民币兑美元中间价和即期均迭创汇改来历史新高,年内至今累计升值已达1.78%。

而对于近期人民币中间价保持强势升值,鲁政委则认为与中美元首会晤、战略与经济对话等政治事件有关,而与人民币国际化关系不大。

“一国经济持续稳定增长才是汇率政策的基本要求,货币国际化应该是水到渠成的事,如果把它做为目标是舍本逐末。历史上也没有哪个国家是通过持续升值来实现货币国际化的。”他称。

关于资本项目开放,鲁政委则认为,汇率自由化是其前提条件,只有汇率更加稳健,才有基础放开资本项目,“理论上说,如果汇率是完全浮动,就根本不需要一分钱的外汇储备,那还要资本管制干什么!”(完)

(审校 曾祥进)

