6月人民币实际有效汇率终结四个月连跌势头--BIS

北京市严禁擅自改变产业项目规划用途作居住使用--央视
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。
路透北京7月17日 - 人民币实际有效汇率指数6月微升，结束连续四个月回落的趋势。国际清算银行(BIS)最新公布，当月该指数环比上升0.06%至114.03。
数据并显示，6月人民币名义有效汇率指数为110.99，环比升0.37%，此前该指数亦连续四个月回落。当月人民币兑美元即期汇率升值0.68%，收于6.2050元。
此前，人民币实际和名义有效汇率均于今年1月份创出历史新高，分别为121.2和115.62；截至5月，分别较高点回落了5.9%和4.4%。
根据BIS数据，2013年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率分别升值7.9%和7.2%，升幅较2012年的2.2%和1.7%明显提升。
BIS的有效汇率指数是基于2008-2010年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)
参看详情，请点选国际清算银行网站 here
(发稿 李然; 审校 黄凯)
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