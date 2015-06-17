5月人民币实际与名义有效汇率跌幅较上月扩大 实际跌破130--BIS

路透上海6月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，5月人民币实际与名义有效汇率指数均继续小幅贬值，且跌幅有所扩大。其中当月人民币实际有效汇率指数下跌1.35%至129.06，上月为环下跌0.63%；人民币名义有效汇率指数下跌0.86%至124.86，上月环比为微跌0.1%。

数据并显示，今年1-5月人民币实际有效汇率累计上涨2.14%，名义有效汇率累计上涨2.74%，而在此期间人民币兑美元即期汇率微升0.09%，人民币中间价仅微跌0.01%。

5月美元指数.DXY扭转4月跌势，转为上涨2.44%，而同期人民币兑美元即期汇率微升0.07%，延续4月的盘整走势且波动区间明显收窄，这说明当月人民币有效汇率下跌主要受其他货币下跌影响。当月人民币兑欧元升值2.53%，兑日圆亦大涨4.32%，创出记录新高。

人民币实际和名义有效汇率于2014年6月开始企稳回升，并分别自2014年10月和9月开始连续创出历史新高。

根据BIS数据，2014年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率分别升值7.9%和7.2%，升幅较2012年的2.2%和1.7%明显提升。

BIS的有效汇率指数是基于2008-2010年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧圆、美元和日圆分列前三位。(完)

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(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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