1月人民币实际有效汇率三连升至八个月高点 名义汇率则微跌--BIS

路透上海2月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个月新高，上月修正后为升1.00%。

同时1月人民币名义有效汇率指数降0.08%至118.46，结束此前连续三个月的上涨，上月修正后为升0.80%。国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正。

根据BIS公布的数据统计，2016年人民币实际有效汇率累计下跌5.69%，名义有效汇率则累计下跌5.85%，均为七年来首次出现年度下跌，且跌幅创2003年以来最大。

由于实际有效汇率是经过通胀调整的，名义汇率升幅小于实际汇率，表明当前中国的整体通胀水平低于可比较的国家的通胀水平。

受春节和低基数等因素影响，中国1月CPI和PPI涨幅双双超预期，并分别创下逾两年半和近五年半高位。分析人士指出，随着季节效应消退，CPI可能见顶回落，而PPI环比涨幅也已显疲态，二季度后料跟随基数抬高而放慢上涨脚步。

中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数1月微降0.71%至95.56，上月为上升0.30%。

2015年年人民币实际有效汇率涨3.93%，名义有效汇率涨3.66%；2014年人民币实际和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年两者分别升值7.9%和7.2%，较2012年的2.2%和1.7%明显提升。

BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)

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