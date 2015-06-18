4月跨境人民币指数创13月新高 主因直接投资项使用活跃--中行

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月18日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周四发布跨境人民币指数（CRI）表示，今年4月中国银行CRI指数为261点，较上月上涨13个点，创13个月新高；直接投资项下人民币跨境使用更趋活跃拉动跨境人民币指数快速上升。
中国银行最新的CRI指数报告称，本月全国共办理直接投资项下人民币结算金额超过1,000亿元，同比增长32%，人民币在直接投资中的使用规模和占比较上月提升较多，带动CRI整体走高。
报告指出，人民币跨境收支结束连续六个月净流入状态，实现净流出约760亿元；其中人民币经常项目净流出约240亿元，直接投资净流入约280亿元，证券及其他衍生工具投资净输出人民币约580亿元，首次成为最大的人民币净输出项目。
对于资本及金融账户对人民币的输出贡献，报告认为4月份证券及其他衍生工具投资项下净输出人民币资金最多，反映出资本账户的有序开放，逐步对人民币跨境输出产生明显影响。
有消息称央行将公布QDII2实施的相关规则，允许境内个人投资海外金融资产，最近又允许境外人民币清算行和参加行将境内债券回购交易获得的人民币融资调往境外使用。这些举措将进一步扩大资本和金融账户的人民币输出，使之成为越来越重要的人民币跨境流动通道。
此前，中行发布的3月跨境人民币指数显示，今年3月中国银行CRI指数为248点，较2月微跌1点。（完）
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)
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