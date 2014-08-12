人民币即期收低终结六天连涨 当前价位预期分化

路透北京8月12日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周二收低，结束此前六个交易日的连

涨势头，并与中间价方向相反。交易员反映盘面上购汇偏多，油盘购汇也有出现，使人民币

近期的快速升值暂告段落。

交易员称，今天主要原因可能是价格运行到6.15-16区间，市场对于后期走势判断存在

分歧，暂时选择回调休整，在岸、离岸价格均出现回落；此外倒量交易在今天也较为明显。

“到这个位置有人觉得不会继续升值，有人又觉得会继续升值，市场分歧很大。”一股

份交易员说，CNH回落明显，在离岸价差拉大，使境内购汇明显增加，但同时也看到有大行

结汇盘出现，说明企业结汇需求仍然存在。

一外资行交易员认为，近期人民币上涨速度较快，目前的汇率已包含了一些升值预期，

市场也有人开始觉得升得有些过头，所以短期会出现回调。

全球汇市方面，美元周二在亚洲盘中小幅走强，在美国公债收益率(殖利率)脱离近期低

点后受到些许提振，不过对于乌克兰和中东紧张局势升级的忧虑，料仍会制约美元上升步伐

。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.1583 6.1536 -0.08%

中间价CNY=PBOC 6.1517 6.1522 0.01%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 117亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.12% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 56 6.1532 6.1588

2014年来即期升贬值幅度 -1.70%

1年期美元/人民币掉期升水<CN 980

Y1Y=CFXS>

离岸人民币市场,北京时间16:35 今日 上日

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2310/30 6.2245

CNH即期CNH= 6.1594/98 6.1534

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行

续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮

动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 黄凯)

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