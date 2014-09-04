人民币随中间价收高 日内创近半年高点遭大行购汇阻击

路透北京9月4日 - 中国人民币兑美元周四随中间价方向收升，盘中一度触及近半年高点的6.1339元。午盘时汇率波动幅度放宽，大行购汇和客盘结汇展开拉锯。

“有大行在买，最近差不多（美元）每跌下去100bp都要来一波。”一股份行交易员说。

交易员认为，日内结汇盘还是很多，砸得很猛。虽然国际上近期美元保持强势、中间价也大体往贬值方向走，但由于人民币汇率整体是体现贸易流向，缺乏反向交易的投机力量，大致还是波动升值的趋势。

最新路透调查结果显示，受国际航运市场逐步回暖的提振，中国8月出口有望保持接近两位数的同比增幅，而进口则可能恢复正增长，惟增速较低。受此推动，贸易顺差仍有可能保持约400亿美元的规模。

全球汇市方面，周四欧元兑美元下跌，持于本周稍早所创的一年低点附近，市场预期欧洲央行(ECB)将发出可能推出更多货币刺激措施信号。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1386 6.1411 0.04%

中间价 6.1666 6.1697 0.05%

成交额 173亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.53% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 59 6.1339 6.1398

2014年来即期升贬值幅度 -1.38%

1年期美元/人民币掉期升水 1245

离岸人民币市场,北京时间16:44 今日 上日

1年期NDF 6.2190/20 6.223

CNH即期 6.1396/16 6.1445

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯/曾祥进)

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