美元指数创四年新高拖累人民币小幅收低

路透北京9月25日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周四随中间价小幅收低。隔夜美元指数攀升至四年高位后，今日人民币中间价顺势走弱，离岸人民币亦再次明显走贬，但盘间仍有中资大行持续结汇支撑人民币汇率。

交易员表示，客盘上看没有太大反应，结购汇需求相对较为均衡；全天来看，由于离岸人民币走弱、与在岸汇率点差拉阔，套利交易活跃，市场整体偏向净购汇。

他们反映，此前一直结汇的一家中资大行今天午盘反手购汇，盘面净购汇令即期汇率一度贬0.09%至6.1400元；尾盘时另一家中资大行入市抛售美元，令收盘贬幅缩至0.03%。

“CNH贬得更多，境内就靠老大（指监管层）撑着，看来是不想贬值。”一股份行交易员说，由于国际美元强势、套利购汇较多，短期境内整体市场还是偏向做空人民币。

该行一交易主管称，中资行还是在卖美元，后期“走势不好讲，得看上面是什么意图。”

全球市场方面，欧元兑美元周四触及22个月低位，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)和欧洲央行政策前景存在差异，利差明显对美元有利，美元指数.DXY并刷新四年高点。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价(C)，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.1363 6.1346 -0.03%

中间价CNY=PBOC 6.1497 6.1462 -0.06%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 189亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.25% (上限±2% 日高 日低

日内波动幅度(pips) 56 6.1344 6.1400

2014年来即期升贬值幅度 -1.34%

1年期美元/人民币掉期升水 1260

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场,北京时间17:13 今日 上日

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2390/20 6.229

CNH即期CNH= 6.1463/83 6.1385

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然/倪蔚丹; 审校 黄凯/张喜良)

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