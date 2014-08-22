人民币微收低日内险触中间价 短期料恢复震荡升值

路透北京8月22日 - 中国人民币兑美元周五微幅收低，与中间价方向相反。早盘受大行购汇推动，市场价一度险些触及中间价位，但午盘大行购汇买盘消失后结汇迅速反扑，收盘时跌幅所剩无几。

“这一波调整完了，又可以升值了。”一股份行交易员认为，本周来的回落已经基本结束，后期预计会恢复震荡升值。

另一股份行交易员分析认为，驱动人民币本周走弱的主要因素包括美元指数走强、以及前期涨势过快，汇丰PMI初值不理想是一个导火索，“不能否认一些投机性的客盘起到了推动作用，一些银行自营盘也掉头买入美元，起到推波助澜的作用。”

本周人民币兑美元即期汇率跌幅一度深达250个点子，使7月下旬以来近1.2%的涨幅回吐0.4个百分点。V字型走势的背后，是盘面上净结汇到净购汇的迅速切换。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周五在略低于2014年高位的水准徘徊，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦讲话前，投资者谨慎地削减多头仓位并锁定获利。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1529 6.1514 -0.02%

中间价 6.1617 6.1632 0.02%

成交额 157亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.16% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 97 6.1519 6.1616

2014年来即期升贬值幅度 -1.61%

1年期美元/人民币掉期升水 1270

离岸人民币市场,北京时间16:49 今日 上日

1年期NDF 6.2355/75 6.231

CNH即期 6.1553/77 6.1529

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 张喜良)

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