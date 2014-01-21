人民币即期略收升 陷于窄幅盘整

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 人民币即期早盘走升，一度升破6.05关口
* 中间价小幅升值
* 结汇盘较重，在冲破6.05关口后步履谨慎
路透北京1月21日 - 人民币兑美元即期周二收升，盘中一度升破6.05关口，受中间价小幅上扬带动。交易员称，结汇盘很多，央行疑似干预力量却并不明显，人民币汇价顺应市场供需而走升。
交易员称，结汇盘相对比较重，继续向下试探，但对监管层干预心有余悸，在升破6.05关口后交投愈显谨慎，全天成交量近160亿美元，交易员认为监管层不会容忍人民币升值太快。
“结汇很多，现在还没什么干预，感觉还要下，砸的力量很强...估计干预也快要出来了。”上海一股份制行交易员称。
上海一外资行交易员称，1月份是外贸企业圣诞订单回款的时间，且CNH的人民币价格高涨，加上部分企业获得美元贷款后急于结汇，导致结汇盘在1月出现小高峰，市场期待央行指引方向，是否能容忍人民币汇价顺势突破关口。
中国银行间市场周二一月以内质押式回购加权利率均大跌，短端跌幅更大一些。市场人士表示，央行接连出招扶助资金面，出手的时点和力度均令机构惊喜，市场信心得到了很大的恢复，流动性情况明显改善，短期资金甚至凸显供过于求。
全球汇市方面，美元兑日圆周二上涨，因又有传言称美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周可能宣布进一步削减购债刺激。新西兰元兑美元大涨，此前新西兰公布的通胀数据意外加速。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.0505 6.0527 0.04%
中间价 6.1066 6.1083 0.03%
成交额 160亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.94% (上限±1%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 32 6.0494 6.0526
2014年来即期升贬值幅度 0.06%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间16:48 今日 上日
1年期NDF 6.1000/40 6.096
CNH即期 6.0269/75 6.0188
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯)
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