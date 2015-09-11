人民币国际化措施加码 汇率贬值预期缓解--中金

路透上海9月11日 - 中国大型投行--中金公司最新报告称，中国将允许境外央行类机构进入银行间外汇市场，并且进一步放宽了跨境双向人民币资金池业务，中金认为相关举措有助于提升人民币作为储备货币和结算货币的可使用性，并在一定程度上提振市场信心，稍微缓解人民币贬值预期。

李克强总理在夏季达沃斯论坛上表示，中国将允许境外央行类机构进入银行间外汇市场，年底前将建成人民币跨境支付系统。

昨日路透报导称，继去年底跨境双向人民币资金池业务试点拓展至全国后，中国央行日前进一步扩大跨境人民币净流入额度上限，并降低企业准入门槛。此举是人民币国际化稳步推进的最新进展，有利于企业境内外统筹配置以降低资金使用成本。

该项业务最早于2014年初在上海自贸区试点，后推向全国。它允许跨国企业集团在一定条件下根据自身经营和管理需要，在境内外成员企业间实现跨境人民币资金余缺调剂和归集。特别地，本次放松将参加集团的境内外营业收入标准分别降为10亿元和2亿元（原为50亿和10亿）。

以下是中金首席经济学家梁红最新研报《人民币国际化措施加码》部分摘录：

相关举措有助于提升人民币作为储备货币和结算货币的可使用性。在岸外汇市场开放便于境外央行持有人民币资产并进行相应的套保。这将是继对境外央行类机构开放银行间债券市场后人民币通向特别提款权（SDR）货币之路上的又一重要步骤。

跨境双向人民币资金池业务的升级则进一步疏通了人民币跨境流通的渠道，有利于增强离岸和在岸市场间的联系。它也便于企业集团更好地统筹资金管理，提高资金运用效率，降低集团综合财务成本。所以，此举提高了在贸易结算和跨境投资中使用人民币的吸引力。相关举措或可在一定程度上提振市场信心，稍微缓解人民币贬值预期。离岸人民币即期汇率在周四升值超过1%，创近年来单日最大涨幅，而在岸汇率收盘由跌转为微涨。

因此，两地汇差骤减。尽管央行干预可能是汇率走势背后的主要因素，但是相关政策加码对缓解市场情绪也可能有所帮助。市场连通促进人民币回流，压缩两地汇差。随着使用条件便利化，在人民币实际使用偏低的情况下，对其潜在需求（如充当外汇储备）也可以得到逐步释放。市场可能对这些因素给予了正面反馈。与此同时，更加便利和更大规模的跨境资金活动必然意味着人民币汇率双向波动扩大，这一点政府或迟早都需要接受。

往前看，我们认为中国经济发展是人民币国际接受度提升和人民币汇率强势的最主要决定因素。

政策可以为使用人民币提供必要的基础设施和配套条件，但在交易中是否真的会用仍须由市场决定。在国际交易中，没有政府强制执行，货币选择依赖于市场对其发行国信用的认可，而经济实力是一切信用的基础。

类似，市场对人民币汇率的信心也源于中国经济增长的前景。因此，从这个角度看，我们认为中国仍须进一步提升宏观经济管理水平、推出切实有效地改革措施，使经济重回持续增长的轨道。（完）

(整理 张金栋; 审校 杨淑祯)

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