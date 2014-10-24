人民币即期低开高收 大行结汇助收盘价创八个月新高

路透北京10月24日 - 中国人民币兑美元周五收升于八个月新高。中间价已连续第三天走弱，但盘面上大行结汇力量明显增多，支撑人民币再创新高。

交易员称，客盘仍是购汇为主，但今日几大国有银行纷纷结汇，目前还不清楚是客盘结汇凸显，还是其他力量，这也使短期市场方向显得扑朔迷离。

“今天市场动得不多，但有一个大行出来卖(美元)，其他大行也在卖，不清楚是结汇突然比较多，还是其他，...市场比较重。”一外资行交易员称。

今天即期日高为6.1154元，为3月7日以来新高；收盘价6.1172元则创2月24日6.0984元以来纪录。本周累计升值0.11%。

亦有股份制行交易员称，今日大行购汇不排除是央行入市干预的可能，11月即将召开APEC(亚太经合组织)会议，中国央行或并不希望人民币贬值，考虑到这一背景，短期人民币仍有一定支撑。

全球汇市，日圆兑美元周五脱离两周低位，得益于避险买盘，因一名从西非返回纽约的医师的埃博拉病毒检测呈阳性。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1172 6.1195 0.04%

中间价 6.1467 6.1459 -0.01%

成交额 149亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.51% (上限±2 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 71 6.1154 6.1225

2014年来即期升贬值幅度 -1.03%

1年期美元/人民币掉期升水1380

离岸人民币市场,北京时间17:01 今日 上日

1年期NDF 6.2450/80 6.247

CNH即期 6.1243/63 6.1244

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/李然；审校 李文科/张喜良)

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