人民币微收跌 龙年收盘日购汇踊跃

* 人民币即期收盘微跌,全周收跌0.09%

* 中间价意外跳涨逾100个点,或与1月贸易数据强劲有关

* 交易员猜测监管层意在对前期走弱进行修正

* 监管层重视资金流入压力,短期或保持汇率相对平稳

路透北京2月8日 - 人民币兑美元即期周五收盘微跌.在隔夜美元指数大涨的情况下,人民币中间价大幅跳涨逾100个点,但即期成交价在净购汇的压力下高开低走.净购汇较此前明显增多,成交价全天振幅也达到185个点.

交易员表示,中间价今天走高令人费解,部分可能因为1月贸易数据强劲,但推测监管层用意可能在于保持人民币汇率相对平稳,对此前出现的振荡走弱进行修正.春节长假过后到3月份两会(人大政协会议)之前,即期汇率有可能持稳.

"今天购汇比较多,最近购汇有所回升,一些国内大企业都有购汇需求."北京一国有大行交易员称.

上海一外资行交易员称,中间价大幅开高,加之此前一直是结汇大户的一家国有大行今天反手购汇,让此前踊跃的结汇盘有所犹豫.但人民币汇率压低后,结汇在午盘有所表现,使最终收盘与昨日相差不多.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2325 6.2232 6.2417 6.2793 6.2898 6.2322

人民币中间价自1月15日以6.2691元创下历史高位后逐日震荡走弱,周四(2月7日)时报6.2898元,累计下跌了207个点.周五中间价开高105个点,回到了这一波走势的中点位置.

"技术上看之前的走势还是比较完美的通道,今天比较奇怪,搞不懂...这算是又回到以前的运行区间了吧."上海一股份行交易员表示,由于春节假期较长,节后走势还不好分析.

今年春节长假为2月9-15日,节后第一个交易日为2月18日.

中国1月外贸延续上月强劲态势,进出口均明显超预期.分析人士称数据强劲一方面受季节性因素影响,另一方面也印证当前经济继续处于复苏之中.

AETOS资本集团高级分析师陈迪认为,近期监管层对于年内通胀回升有所担忧,在资金的流入流出可能都会加大监管.由于国外货币环境非常宽松,人民币面临较大的升值压力,近期的中间价走弱也是应对措施之一.

"由于监管层的重视,预计后期人民币大幅升值的可能性不大,最大的可能还是短期内保持缓慢升值."他表示.

韩元兑美元周五下跌,投资人对于日圆贬值对韩国出口竞争力的冲击感到担忧,而其他新兴汇市在下周假期前出现美元空头回补.欧元周五徘徊在两周低位附近,欧洲央行总裁德拉吉暗示对欧元强势带给经济的影响表示担忧,令分析师感到意外.

以下为北京时间17:06,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3210/30 6.3220

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2240/70 6.2228

境内美元人民币一年期掉期升水报850点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3175元.

人民币的国际曝光度将获提升.中国海关总署自2013年起将公布本币计价的贸易统计指标,但由于八成以上贸易成交和报关都以美元计价,当前本币计价数据对贸易的推动作用有限,更多起到参考和提高海外认知度的作用.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯)

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