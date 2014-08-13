人民币即期低开高收 购汇油盘不露面美元多头忙止损

路透北京8月13日 - 中国人民币兑美元周三逆转收升。中间价低开后，即期成交价亦贬至6.16元附近并窄幅波动，但因油盘等大笔购汇迟迟不现身，尾盘时疑有美元多头止损结汇，反令人民币收强。短期内区间振荡行情料持续。

“汇率双向波动，涨涨跌跌很正常。”一股份行交易员说，现在客户不像以前会跟风结汇，而是对汇率更有自己的看法，变得更为精明了。

从他了解到的情况，汇率在6.20元盘整时企业观望过一段时间，破6.20后就看到6.15附近，这在汇率快速涨至6.15就企稳回落可以看出来，而这也正是海外一些机构的策略。

全球汇市方面，英镑周三在欧洲盘初微升，投资者在英国央行发布报告前削减空仓。央行报告可能提供该国何时开始收紧货币政策的线索。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1544 6.1583 0.06%

中间价 6.1533 6.1517 -0.03%

成交额 129亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.15% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 87 6.1538 6.1625

2014年来即期升贬值幅度 -1.63%

1年期美元/人民币掉期升水 1000

离岸人民币市场,北京时间16:45 今日 上日

1年期NDF 6.2360/10 6.234

CNH即期 6.1582/02 6.1591

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 黄凯)

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