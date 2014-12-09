人民币早盘暴跌逾三百点破6.2元 央行未出手市场偏谨慎

路透北京12月9日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周二早盘跌穿6.20整数关口，创出逾四个月低位，而中间价则升至3月7日以来的九个月新高。交易员反映，开盘后看空人民币情绪加速宣泄，在突破6.20元整数关后虽未见监管层明显干预，但市场谨慎情绪转浓使供求恢复均衡。

他们并称，近期客盘购汇旺盛，自营盘购汇亦较之前增多。一股份行交易员称，“大家的风险敞口更激进些。央行在那么关键的6.16元都没有干预，那有可能到突破6.2元之后才会有干预了。”

另一外资行交易主管表示，日内走势主要受市场供求关系影响。最近美元多头逼空，加之市场流动性较差，导致短暂的购汇盘趋强极易造成市场不平衡。而企业结汇意愿有所下降，因前期结汇较多，市场等待更好的汇价结汇。此外，其他新兴市场货币走跌对人民币弱势亦有影响。

他并表示，后市需关注央行是否出手干预。虽然央行今年以来大幅度减少了外汇市场干预，但却没有表态要完全退出干预。

“（央行）通过中间价的锚来稳定市场的预期，只要在中间价上下一定的幅度，都可以接受。毕竟上下一动也就1%~2%的幅度，跟其他的货币对相比还是相当稳定的一个区间，没有必要特别紧张。只要中间价不动，它也不可能一下贬值5%这样的幅度。”他称。

北京时间12:00，人民币兑美元即期报6.2020元，上日收报6.1727元；盘中最低触及6.2064，为今年7月22日以来的新低。今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.1231元，上日中间价为6.1282元。盘中即期大幅波动逾三百个点子。

全球汇市方面，日圆周二盘初守住可观涨幅，此前在空头回补带动下日圆全线上扬，因油价大跌打击全球风险人气。

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上，美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3100/80，上日尾盘为6.296。

北京时间12:01，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.1977/97元，上一交易日尾盘报6.1721元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/李然；审校 吴云凌)

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