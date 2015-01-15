人民币收创一个月新高 受美指持稳及离岸市场带动

路透北京1月15日 - 人民币兑美元即期周四续创近一个月新高，中间价略反弹。交易员称，美元指数持稳以及离岸CNH走升带动客盘结汇；但在后市方向暂不明朗的态势下，银行自营盘交易积极性有所减弱，观望情绪较为浓厚。

她们并称，央行新公布的M2等金融数据逊于预期，但对汇市没有直接的影响。年初结汇盘一般较重，但最近买/卖盘压力均有，市场供求较为均衡。

“近期市场交易热情有所减弱，包括客盘这边也比较观望。昨天美指有所回调，（今天）中间价也有所走升，在前两天比较平静的情况下，今天尾盘有客盘出来结汇，带动一波走升。”一外资行交易员表示。

中国12月末广义货币供应量(M2)同比增长12.2%，低于12.5%的路透调查中值,亦低于央行全年约13%的增长目标；人民币贷款余额同比增13.6%，路透调查中值为13.8%。

全球汇市，美元周四在亚洲市场微升，收复隔夜市场部分失地。之前美国公布零售销售意外锐降，拖累美元下跌。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1881 6.1957 0.12%

中间价 6.1193 6.1205 0.02%

成交额 131亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.27% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 90 6.1878 6.1968

2015年来即期升贬值幅度 0.26%

1年期美元/人民币掉期升水 1653

离岸人民币市场,北京时间16:57 今日 上日

1年期NDF 6.2910/6.294 6.293

CNH即期 6.1893/6.1913 6.1934

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。