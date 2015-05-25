人民币在淡静交投中收贬 短期料仍在6.20元附近盘整

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周一收贬，与中间价创近两周新低走势基本吻合。交易员称，国际美元隔夜走升，带动人民币早盘一波走弱行情，随后市场基本陷入平静，未有区间突破的动力出现，全天交易相当淡静。
交易员称，尽管最近一段时间结汇盘略有增加，但整体市场预期无明确的风向，全天成交金额仅百亿美元，交投区间仍维持在6.19-6.22之内，预计短期汇价仍在6.20元附近盘整，观望美元指数走向以及央行可能方向指引。
“今天市场没什么动静，市场没怎么动，结售汇也比较均衡，6.20下面购汇盘多一些，...上也上不去，下也下不来。”一股份行交易员。
另一个交易员指出，整个波动的区间还是没有变，短期料仍在6.20元附近盘整。而受美元上涨带动，1年期美元/人民币掉期升水达到1,330点，为5月8日以来的逾两周收盘新高。
全球汇市方面，美元兑日圆周一在两个月高位附近持坚，兑欧元守住涨幅，此前美国核心消费者物价指数(CPI)升幅高于预期，增强美联储今年稍晚升息的可能性，从而提振了美元上扬。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2020 6.1976 -0.07%
中间价 6.1165 6.1131 -0.06%
成交额 106亿美元
日内美元兑人民币相对于中间价最大波幅 1.41% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 46 6.1979 6.2025
2015年来即期升贬值幅度 0.03%
1年期美元/人民币掉期升水 1330
今日 上日
1年期NDF 6.2450/90 6.2385
CNH即期 6.2026/36 6.201
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩
至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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