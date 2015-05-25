人民币在淡静交投中收贬 短期料仍在6.20元附近盘整

路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周一收贬，与中间价创近两周新低走势基本吻合。交易员称，国际美元隔夜走升，带动人民币早盘一波走弱行情，随后市场基本陷入平静，未有区间突破的动力出现，全天交易相当淡静。

交易员称，尽管最近一段时间结汇盘略有增加，但整体市场预期无明确的风向，全天成交金额仅百亿美元，交投区间仍维持在6.19-6.22之内，预计短期汇价仍在6.20元附近盘整，观望美元指数走向以及央行可能方向指引。

“今天市场没什么动静，市场没怎么动，结售汇也比较均衡，6.20下面购汇盘多一些，...上也上不去，下也下不来。”一股份行交易员。

另一个交易员指出，整个波动的区间还是没有变，短期料仍在6.20元附近盘整。而受美元上涨带动，1年期美元/人民币掉期升水达到1,330点，为5月8日以来的逾两周收盘新高。

全球汇市方面，美元兑日圆周一在两个月高位附近持坚，兑欧元守住涨幅，此前美国核心消费者物价指数(CPI)升幅高于预期，增强美联储今年稍晚升息的可能性，从而提振了美元上扬。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2020 6.1976 -0.07%

中间价 6.1165 6.1131 -0.06%

成交额 106亿美元

日内美元兑人民币相对于中间价最大波幅 1.41% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 46 6.1979 6.2025

2015年来即期升贬值幅度 0.03%

1年期美元/人民币掉期升水 1330

今日 上日

1年期NDF 6.2450/90 6.2385

CNH即期 6.2026/36 6.201

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩

至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。