人民币随中间价小幅收跌 习近平访美前市场整体持稳

路透上海9月21日 - 人民币兑美元即期周一随中间价小幅收跌，但6.37元附近支撑较强。交易员表示，国家主席习近平访美在即，汇市交投整体清淡，当然人民币贬值预期短期内仍难以消除，央行亦难“脱身”；离岸CNH离岸贬值预期较在岸略高，且未受干预影响而跌幅较大，但在岸汇率续持稳概率偏高之际，预计离岸CNH也难有明显方向。

他们并指出，离岸CNH午后跌幅进一步加大，与在岸价差也再度阔到350个点子左右；而在岸因人民币短期可预见的触发汇率波动的因素较为有限，汇率维持盘整的可能性大。

“人民币短期只能说有蓄势待发的样子，走出一轮升值趋势不太可能，当然大跌可能性也不高，(未来走向)需要更多因素来触发。”一中资行交易员表示。

截止北京时间16:30，离岸CNH报6.4044，下跌超过170个点子；国际美元.DXY报95.01，较上周五94.86小幅上涨。

“央行少量在市场上干预，(美元/人民币)6.37都没上去过，习主席访美(期间)预期也不会动，央行也会出手。”一外资行交易员表示，“目前还是稳定吧，估计6.37附近还需盘整一段时间，后续走势要看访美会谈的情况。”

中国国家主席习近平将于9月22日至25日对美国进行国事访问。

人民币兑美元即期成交量为186亿美元，较上日151亿美元放大近两成，但仍不足200亿美元。历史最高成交量为8月12日创下的568亿美元，次高位8月28日的515亿美元。

中国人民币在纳入国际货币基金组织特别提款权方面再获支持，中国副总理马凯周一表示，英国支持人民币加入IMF的SDR篮子。

全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周一扳回跌幅，投资者在权衡美联储上周宣布暂不升息后，欧洲央行和日本央等行其他主要央行是否可能放宽政策。交易商称，季末投资者为均衡债券和股市投资组合而产生的美元需求也给美元带来支撑。

新兴汇市方面，多数新兴亚币周一下跌，因上周美联储宣布将指标利率维持不变后，围绕全球尤其是中国经济成长放缓的担忧再度升温。马币(林吉特)领跌，韩元和泰铢也双双下滑

中国外汇交易中心周一更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3686。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.3691 6.3643 -0.08%

中间价 6.3676 6.3607 -0.11%

成交额 186.14亿美元 151亿美元

日内相对中间价最大波幅 -0.03%(上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 26 6.367 6.3696

今年以来升贬幅度 -2.59%

2005年汇改以来升贬幅度 29.95%

1年期美元/人民币掉期升水 1,280

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.4036 6.386

一年期NDF 6.571 6.565

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）