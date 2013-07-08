人民币收跌 市场对后市看法现分歧

* 人民币即期小幅收低

* 中间价仅以微跌回应强势美元，持稳意味浓

* 后市预期分化，短线料窄幅波动

路透北京7月8日 - 人民币兑美元即期周一小幅收低。美国优于预期的非农就业数据强势推高美元指数，但人民币中间价今日仅微幅下跌，保持在6月下旬以来的窄幅波动区间内，持稳意味浓重，即期跌势也因此略小于离岸市场。

交易人士认为，当前市场对于后期人民币汇率升贬值预期较为分化，报价也较为谨慎，观望的情绪比较浓；与此同时，中间价走势也面临比较尴尬的情况，向上向下都缺乏充足的理由支撑，因此短期来看汇价区间振荡可能性较大。

上海一外资行交易员认为，人民币中间价如果继续升值，会给出口和经济增长带来较大压力；而若贬值又担心出现资本外逃，监管层可能会觉得没有把握能够管住资本流出。打破当前的振荡空间需要充足的理由，往哪个方向都不舒服。

“市场在当前位置是稳住了，可以说目前的汇率是一个市场、监管层都能够接受的fair

price（公平价格）。”他并预计，短期内汇率将在6.12-6.15之间窄幅波动。

北京一国有大行交易员称，尽管美元强势升值，但可以说人民币汇率的贬值趋势很不明显，无论从政策还是市场表现来看，未来升值的可能性更大，在经过一轮回调后，人民币汇率可能会突破前期高点，年内有望升至6.10左右。

他强调，下一步市场将静观美联储宽松货币政策退出的虚实，毕竟美联储宽松货币政策退出也不是一件简单的事情，“到9月份之前，值得观望，等待。”

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以

及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1337 6.1326 -0.02%

中间价 6.1807 6.1790 -0.03%

成交额 147亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.77% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 65 6.1332 6.1397

2013年来即期升贬值幅度 1.57%

1年期美元/人民币掉期升水 1,222

离岸人民币市场,北京时间16:57 今日 上日

1年期NDF 6.2968/11 6.2990

CNH即期 6.1372/78 6.1309

东京汇市美元兑一篮子主要货币周一创三年新高，上周五公布的美国非农就业数据强劲，市场加倍预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)最早将于9月开始削减刺激措施。

前述交易员亦警示称，虽然非农就业要明显好于预期，但7.6%的失业率在历史角度来看还是相当高。现在其实已经有一些人认为美国可能不会那么早退出QE(量化宽松政策)，美元也已经处于超买状态；一旦这种想法成为主流，海外市场还会大幅振荡。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然/李文科; 审校 屈桂娟)

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