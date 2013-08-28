人民币收盘微升 再测试6.12元未果

* 人民币即期收盘微走强

* 中间价略高开

* 再次测试6.12元未果

路透北京8月28日 - 人民币兑美元即期周三收盘微升，跟随中间价走势。结购汇在6.12元上下轮番上阵，即期波动区间被限制在30余个点子之间，成交亦维持相对低迷，显示市场仍然没有找到一致方向。

上海一股份行交易员表示，无论是不是有监管层干预，人民币在升过6.12元后就明显有购汇盘出来了。市场可能觉得6.12元还是央行想要保住的一个价位，同时也不排除到了月底的确有一些购汇的需求。

本月以来即期始终难以有效突破6.12元强阻力位，在该价位上下方都有市场力量形成牵制。交易人士认为，从预期上后市看法偏多，但无奈中间价风平浪静，短期还是以不升不贬的预期进行操作较为保险。

东京汇市避险货币日圆兑美元周三触及两周高点，上日录得两个多月来最大单日涨幅，因地缘局势紧张使投资者避险。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1202 6.1217 0.02%

中间价 6.1667 6.1688 0.03%

成交额 129亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.77% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 36 6.1194 6.1230

2013年来即期升贬值幅度 1.80%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:35 今日 上日

1年期NDF 6.2400/37 6.2370

CNH即期 6.1174/80 6.1146

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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