基本面支撑人民币稳定强势 汇率呈有升有贬运行态势--货币网

路透北京2月7日 - 中国货币网周二刊载特约评论员文章称，基本面因素仍将支撑人民币作为稳定的强势货币；人民币汇率将继续在合理均衡水平上保持基本稳定，并呈现双向浮动、有升有贬的运行态势。

文章称，1月CFETS人民币汇率指数年化波动率为3.51%，人民币对一篮子货币汇率继续保持基本稳定；1月人民币对美元汇率小幅升值，1月26日人民币兑美元汇率中间价为6.8588元，较上年12月末升值1.14%；人民币对美元市场汇率收于6.8780元，较上年12月末升值1.04%。

文章指出，1月以来新任美国总统特朗普多次向外释放不愿美元过强的信号，美联储议息会议也未透露更多加息前景信息，美指出现一定回调，且春节期间个人购汇总体较为平稳，随着人民币对美元汇率双向浮动弹性的增强，人民币贬值预期也有所收敛。

未来，特朗普政府各项经济外交政策和美联储加息节奏仍有较大不确定性，也不排除国际政治经济领域再现“黑天鹅”事件。

但从国内看，随着经济运行亮点进一步增多，金融市场对外开放持续推进以及实施稳健中性的货币政策，基本面因素仍将支撑人民币作为稳定的强势货币。

人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，汇率再度走贬。（完）

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