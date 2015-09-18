综述：美国暂缓升息令人民币贬值风险减轻 离岸债券市场可望回温

图为台湾央行工作人员展示的人民币现钞。 REUTERS/Nicky Loh

记者 董永年

路透台北9月18日 - 美国暂缓升息令人民币贬值风险减轻，离岸债券市场交易可望缓步回温。不过近期点心债、宝岛债初级发行市场同步遇冷，仍有赖政策性银行发债以挽投资人信心。

相较于8月下旬的恐慌性抛售，目前点心债次级交易秩序略见恢复。买盘已经从一年以下的超短券逐步往三、五年券收购，不过成交量相当稀疏。

市场人士指出，离岸市场经过汇改一次性贬值的震撼教育，目前境内外对中国经济增速以及人民币汇率看法仍有歧异，也反映在买卖双方对债券合理利率的认知差距。

〞美国暂缓升息有利人民币止稳，债市也会受惠。不过美联储也提到了担忧中国经济是否有更急速放缓的风险。〞一位负责搓合点心债的台湾证券商主管说。

他表示，近期三年期点心债百元价已经回涨2元，换算成利率较高峰下滑100点左右。不过市场疑虑犹在，利率很难回到汇改前的水准。

券商主管举例，像是7月底定价的新韩银行三年期狮城债，目前买卖在99.5元附近，换算成殖利率约4.4%，7月底时是以4.2%定价，这还是最好的状况。同一时期以4.375%定价的康师傅控股(0322.HK)三年期点心债，目前的报价仍在5.6%左右。

投资组合以点心债为主的元大投信债券基金经理人毛宗毅也估算，汇改后，投资等级点心债利率上了60、70点，高收益债更弹了230点。

他表示，利率走高表示大家对人民币信心不够，要求更高的风险贴水。大部分中资银行虽然对于人民币兑美元汇率CNY=CFXS看法平稳，但外资银行普遍悲观，年底下看6.8甚至7者所在多有。在此情形下，除非报酬率更高，否则投资人难有增加人民币资产的意愿。

次级市场利率普遍上移，让初级市场的新案更难现踪影。渣打银行即指出，贬值不利于离岸人民币存款成长与债券发行。预估点心债发行总量、定存单以及宝岛债将从6、7月的460亿、310亿，下降至8月的270亿人民币。

面对仍待提振的投资信心，毛宗毅建议，最好的方式就是让中国政策性银行在离岸发债。

〞若以次级利率来估算，10年券的定价利率可能会来到4%以上，较境内至少高20、30点。〞他说。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周四保持指标利率不变，承认担忧疲弱的全球经济，但保留了在今年稍后小幅收紧货币政策的可能性。

**宝岛债也冷**

相较于点心债市场的冷清，台湾宝岛债虽有投资银行基于换汇交易发行需求而略显热络，但在汇改之后，也一样陷入观望情绪。

〞资金池下滑，投资银行都抽腿，能见度很低。〞柜台买卖中心债券部经理陈德乡说。

一大型证券商承销主管也称，近期宝岛债发行冷清，一方面是受到CNH CCS(离岸人民币交叉货币互换)利率走低影响，发行人藉由宝岛债透过CCS转换成美元融资，成本将高于直接发行美元债。另一方面，则是人民币贬值预期尚未消除，买盘希望定价利率能够更高。

此外，该主管也指出，投资宝岛债的机构除了银行外，还包括寿险、证券与票券商，后者通常没有人民币部位，必须透过换汇或债市附买回(RP)调度资金，但受到人民币资金池水位下滑、货币型基金规模缩水等影响，取得资金成本仍高。

另一证券商承销人士则坦言，台湾不少投资人民币债券的买盘，先前并没有做汇率避险，这波贬值 〞多多少少都被烫到〞，再加上市场对人民币续贬的预期犹在，一时间很难重回市场投资。

〞贬下来光汇率就吃掉3个百分点，收益率只剩不到2%，不如买台债。〞他说。

根据台湾柜台买卖中心统计，截至今年8月底为止，香港点心债发行金额为261亿人民币，惟台湾宝岛债的发行金额则为298亿元。去年香港点心债发行1,900亿人民币，宝岛债则为208亿。

受人民币汇改贬值影响，8月离岸市场资金池呈现水位下滑现象。第二大的台湾，至8月底止人民币存款 TWRMBDEPO为3,297.89亿元(含NCD)，较前月减少68.56亿或2.04%，并为连续第二个月下滑。

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 33,048.4 127

渣打 25,037.7 65

法巴 17,694.7 57

星展 6,604.4 34

巴克莱 4,680.7 7

**本周市场动态**

--中国央行周五表示，决定授权中国工商银行(阿根廷)股份有限公司担任阿根廷人民币业务清算行。央行上日表示，已于近日与阿根廷中央银行签署了在阿根廷建立人民币清算安排的合作备忘录。

--中国为争取人民币早日纳入SDR(特别提款权)正做出更多努力。三位消息人士周四透露，中国财政部拟于今年四季度开始每周发行一期三个月贴现国债，每期100亿元人民币，此举旨在为国外央行及类央行机构提供更多产品，以满足人民币加入SDR的要求。

--香港金融管理局总裁陈德霖周三称，没计划亦没意图改变香港现行联系汇率制度，并指本地离岸人民币(CNH)流动性支援充足，人民币短期波动不影响CNH资产长远需求。

--受人民币贬值影响，台湾8月以人民币计价的共同基金呈现档数增加，规模缩水状态。根据投信投顾公会周二公布的数据，含伞型基金在内的数量虽由上月的134支增加至140支，但基金规模却自95.53亿人民币下滑至84.37亿，减幅约11.7%。

--中国央行周一晚间称，将允许境外央行类机构直接进入中国银行间外汇市场，开展即期、远期、掉期和期权等外汇交易。境外央行类机构及其交易对手都不需要为此类交易交存外汇风险准备金。

(审校 林高丽)

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