（重发）市场洞察：打破人民币汇率僵局还需“临门一脚”

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作者 张金栋

路透上海5月19日 - 近期监管层调整了人民币兑美元中间价过往维稳为主的方式，转为持续往偏强方向推升过滤，此举或意在引导市场拓宽波动区间，避免可能的超调风险；当然中间价引导只是手段之一，提升汇率弹性、打破逢低购汇思维，还需最后“临门一脚”。

去年中间价定价机制明确之后，市场不再担心会再次发生类似8.11汇改那样一次性贬值举措，很好稳定了市场信心；而主要参与机构也可根据定价模型大致测算出当天中间价合理开盘点位，有利于指导操作。

对监管层而言，中间价定价也是非常经济的政策，在某个合适或者关键点位，适度启动过滤机制，不需要真金白银的外储出手操作，就可达到类似的预期；当然机构也会“反其道而行之”，即根据实际和预测的中间价偏离情况分析监管层的意图。

另外如果出现实际中间价连续明显偏离预测值的时候，机构也会犯嘀咕，监管层是否还坚持中间价市场化定价？是否政策定价又重归市场？疑虑若加重也会损害定价机制的权威性，这或许是定价机制透明度上升的代价。

去年以来大多数时间监管层都遵照定价机制制定中间价，但今年过滤机制启动的次数有所上升，在人民币贬值预期下，监管一般会选择在美元走强时启动过滤机制，确保人民币中间价不出现明显下跌，以缓和市场的贬值预期，而在美元走弱时基本不启动过滤，方便中间价反弹。

最近一周多连续出现中间价实际值明显强于市场预测值，为去年来罕见情况；但需要指出，在推高中间价定价的同时，监管层并未同时在市场上提供足够的美元流动性。

随着逢低客盘购汇涌入，市场价和中间价偏离快速上升，若下个交易日不继续启动过滤，供求部分（收盘价）会明显削弱今日的过滤效果，而逢低购汇也因此获益，并最终会反过来强化汇价不会跌的预期。

欲浏览这两周中间价实际值与预测值偏差，请点选：tmsnrt.rs/2q2ThX6

今年以来国内外环境持续改善，弹性本就不足的人民币汇率，受制于延后出清购汇需求的进一步压制，市场表现明显不及其他亚洲货币。1月份至今美指出现四次明显调整，跌幅分别为3.7%、3%、2.5%和2.1%左右，累计调整幅度约为5.4%；而在此期间人民币兑美元分别升值约1.7%、0.56%、0.36%和0.37%，累计升幅不过0.8%。

而根据对交易员的跟踪反馈，4月以来客盘购汇需求上升，有监管放松因素存在，例如不再严格执行跨境人民币结算收付1:1的限制等，早前被压制的实际需求被释放，外管局公布4月经远期履约调整后的代客结售汇逆差额有所扩大，也反映了这种状况。

这不应被视为是资金重新外流的一个迹象，因为4月央行口径外汇占款降幅继续收窄，表明监管出手维稳的压力仍在降低。

还有一个解释，就是监管层加强购汇端真实性审查，投机需求被挤出市场，当前留下的基本是实需购汇，实需对市场变化的敏感度肯定会比投机头寸来得低，但这不代表实需不会调整策略，只是时滞较长而已；若后续美指仍旧呈偏弱状况，实需终会调整策略，结汇会慢慢出现，而逢低购汇若持续获利，则会延后这种情况出现的时间。

**应好好利用时间窗口**

经历一个季度的横盘，市场对人民币汇率的看法也出现明显的分化，当然这种平衡仍旧脆弱，只是目前环境整体仍还有利于人民币汇率向好方向发展。

之所以目前部分机构仍对后续美元再度转强抱有较大的预期，并看贬人民币，就是美联储后续的加息预期。从FED WATCH工具看，6月美联储加息概率仍有70%以上，且年内仍有2-3次加息可能，甚至年底美联储还会启动缩表，这些都为美元多头提供了支持。

但这种支持遭遇的挑战似乎越来越明显，其中包括欧美货币紧缩政策可能趋同，美国总统特朗普近期面临的政治风波，“通俄门”持续发酵，可能拉低特朗普经济刺激政策真正落地的时间和强度。

仔细梳理一下可以看出，特朗普去年11月9日当选美国总统到12月14日美联储加息，“特朗普交易”和美联储加息预期双重利好推高美元指数至103附近的14年高点，然而市场对特朗普政策的质疑也一直相伴左右，这也是随后美元指数数波调整的关键因素。

截止5月17日，美指已基本回吐特朗普当选后的升幅。市场人士也开始推测，一旦指数跌破去年11月9日的下影线，则市场或重新评估美元的看法。除了特朗普的困局以外，荷兰和法国大选最终“平稳落地”，没有出现黑天鹅，欧洲经济也开始出现复苏的迹象，货币政策也有紧缩的可能，这些都有可能促成美元调整。

除了外部环境有利人民币汇率，中国经济仍表现良好，而中国监管层近期采取金融去杠杆，货币市场利率抬升，中美利差小幅扩大，有利于人民币汇率表现；一带一路峰会和随后“债券通”传递出来的积极信号，均是人民币汇率加分项。

有利的时间窗口也要好好利用，借着美元弱势“推一把”，可以更好的改变市场预期和操作策略，毕竟中间价过滤机制也只能是短期的行为，长期使用将严重伤害定价机制的权威性，且一旦出现美指朝不利人民币汇率方向运行，则可能又一次错过推升弹性的良机。（完）