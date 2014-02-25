人民币续跌并创下逾两年来最大单日跌幅

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
* 人民币收于中间价上方
* 日贬幅为逾两年来最大
* 中间价终结五连跌，微升5个点子
* 市场猜测续贬空间不多
路透北京2月25日 - 人民币兑美元即期周二续贬352个点子至6.1266元，盘间并触及半年新低6.1310元。中间价今天微幅走升5个点子，终结五天连跌势头。交易人士称大行购汇是造成汇率逆中间价下挫的主要因素。
他们表示，早盘初段受至少一家大行购汇影响快速走贬，幅度很大，但在这种买盘消失后慢慢回落。午盘时大行购汇再度出现，将美元价格推高。
一股份行交易员表示，今天的跌幅出乎市场意料，后市还是需要观察中间价走向，这更反映政策倾向。汇率出现翻转并趋势性贬值的可能性偏小，“市场上如果贬值预期很强，离岸市场会比境内反应更强烈，但目前没看到这一情况。”
今天即期跌幅为2011年1月7日以来最大。即期上周累计已下跌0.4%，今年初至周一收盘累计跌幅达1.19%。
势如破竹的一波贬值，让人民币汇率近半年累积的升幅，在不到一个月的时间里一笔勾销。人民币近期出其不意地走贬给“裸套利”者上了一课。
中国国家外汇管理局周二发布报告称，中国2014年跨境资金延续较大净流入的内外部因素依然存在，但一些潜在市场因素仍可能触发跨境资金流动的双向变动。
全球汇市方面，美元兑主要货币周二在亚洲时段走稳，各主要货币对保持在窄幅区间，因交易员等待着今日稍后的数据，以从中寻找有关美国经济复苏的更清晰线索。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1266 6.0984 -0.46%
中间价 6.1184 6.1189 0.01%
成交额 221亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.30% (上限± 日高 日低
1%)
日内波动幅度(pips) 307 6.1003 6.1310
2014年来即期升贬值幅度 -1.19%
1年期美元/人民币掉期升水 210
离岸人民币市场,北京时间16:58 今日 上日
1年期NDF 6.1540/80 6.135
CNH即期 6.1231/39 6.0949
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 黄凯)
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