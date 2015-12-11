综述：人民币渐进贬值系主动释放贬值压力 更大规模购汇潮即将来袭

图为百元面值的人民币和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

作者 张金栋

路透上海12月11日 - 人民币纳入SDR之后、美联储加息之前，在岸人民币选择主动释放贬值压力，以日均100点的节奏匀速下跌，而贬值预期强烈的离岸CNH跌幅更大。鉴于中国经济疲软而美元强势依旧，人民币当前渐进贬值走势还远未走到尽头。

分析人士指出，预计明年私人部门债务去美元化以及资产外币化操作将可能有更大规模推进，当然监管层已低调降低人民币“走出去”阀门，人民币料维持可控有序、渐进贬值。

“从11月到现在，人民币跌的多欢啊，我觉得人民币会趋势性贬值，阶段性稳定，如果央行不管，估计很快就能看到汇改创下的6.45低点，甚至更低。”招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮对路透表示。

在一片买买买美元的呼声中，本周在岸人民币即期单边下跌480点，周五创出逾四年新低，从8.11汇改算起跌幅已超3.5%；而离岸CNH跌幅更高达760点，与在岸的价差也扩大到700点子水平，亦创出三个月来最阔水平。

一位国有大行省级分行外汇业务主管指出，加入SDR（特别提款权）前人民币被压抑的太久，此次突破是市场力量的体现，但央行仍有控制贬值节奏，意在美联储加息前，主动消化部分贬值压力。另外，近期公布外储、外贸、通胀数据都均表现不佳，明显不利于人民币表现。

因美元走强导致外储中的非美元资产贬值，再加上中国资本外流，11月末外汇储备大降872亿美元，创33个月新低，预计外储未来可能续降。外管局综合司司长王允贵在例行发布会上表示，“外汇储备的适度调整对国家战略布局是有利的，中国也乐见整个国家对外经济结构的转型和调整。”

**贬值预期明确**

“我对人民币进一步走贬并不感到意外，”Nordea Markets资深分析师Amy Yuan Zhuang表示。鉴于中国经济长时间放缓，Zhuang预计到2016年年底，人民币将走软至6.60，因为监管层入市干预以支撑人民币的频次可能不如从前。

美元兑人民币期权隐含波动率衡量的恐慌性指数近期连续上行，亦可表明人民币的贬值预期。

另一股份行分析人士亦指出，人民币渐进性贬值趋势比较确定，明年人民币到6.6-6.7甚至更低水平，但短期并不需要太过恐慌，目前价格水平央行已经通过口头干预来警告市场，不排除直接入市干预造成汇率大幅波动的可能。

而路透最新调查亦显示，市场对中国人民币的看空情绪达到逾五年以来最高。渣打银行委托Asset Benchmark Research做的最新调研结果亦表明，只有6%的受访者认为人民币兑美元在未来三个月会升值，44%的受访者认为会贬值。

但中国官方强调对人民币有信心。国家外汇管理局周四表示，目前市场基本面非常健康，跨境资本流动的规模和速度在可承受范围内，国际收支结构稳健，人民币不存在长期大幅贬值的基础。

**更大规模的购汇潮**

当前中国仍有巨大的贸易顺差，这可能是为数不多的可以看成是资金流入的证据，但巨大的贸易顺差如果算上较低的结汇率，将大打折扣，不管是企业还是个人，在全球“资产慌”和人民币贬值愈演愈烈情况下，他们正积极主动调整资产配置结构，积极到外面寻找“安全”资产。

受访人士指出，因为年度原因，8月汇改导致的部分美元债务出清，但真正的企业大规模“债务去美元化”应该还没出现，更多的会在明年显现出来；另外，针对个人投资者而言，今年的外汇额度可能都已用完，但明年开始不排除他们会用新的额度来购汇。

“明年资产会更'慌'，因为利率会更低，而且大家心里的贬值预期不结束的话，那对外币资产需求趋势会来的更强，不仅仅是银行，资管、券商等都在这方面动脑筋，”招商银行刘东亮称。

假设明年人民币资产的收益5%，算较高水平了，若明年人民币贬值2%，只要超过3%的外币资产收益，就可以对私人部门形成吸引。“如果明年还有这么大的币种转换压力的话，那央行肯定是干预不起的。”刘东亮说。

“投资者都是趋利的嘛，这种市场预期下，肯定都会选择对自己比较有利的方式，估计接下去购汇需求还会比较多。”前述国有大行外汇业务主管称，短期这种趋势还难以扭转，就看管理层如何调控，如何平衡。

虽然当前中国面临较大的资本流出压力，但管理层除了公开的市场操作以外，也在低调的进行行政窗口指导，但这也凸显当前资金外流的压力。

多位了解情况的消息人士周三透露，中国央行日前已窗口指导暂停机构申请新的RQDII（人民币合格境内机构投资者）相关业务。业内人士认为，此举是为了缓解中国资本净流出压力以及防范机构产品投向风险。

兴业证券固收分析师唐跃最新观点认为，此举与9月初的征收远期售汇准备金、开展跨境双向人民币资金池业务等有异曲同工之妙，都是防范市场过度投机、降低对流动性冲击的积极举动。

而早在11月中旬，消息人士就向路透透露，中国央行悄然束紧境外人民币清算行、参加行跨境融资渠道，不少清算行及参加行已被暂停人民币账户融资及参与债券回购交易。市场人士分析，央行此举意在限制资金调出境外使用，以稳定离岸人民币汇率。

“我还是比较相信监管层的水平的，目前看对银行、大企业这一块的控制力还是有的，再不济我们把之前的改革稍微退回来一些，进行一些窗口指导什么的，总还是有办法的。”前述大行外汇业务主管称。（完）

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 39,099.2 143

渣打 26,652.0 73

法巴 19,408.3 60

星展 8,634.1 37

中行 6,319.5 18

**本周市场动态**

--香港财政司司长曾俊华表示，香港作为全球最大的离岸人民币中心，七成的离岸人民币结算都由香港处理，人民币获纳入特别提款权（SDR）货币篮子，会令香港相关业务受惠。

--渣打最新公布的人民币环球指数显示，该指数10月环比小跌0.47%，因当月外汇交易量在8月汇改出现井喷之后趋于平稳。该行并预计外汇交易量将在未来几个月下行，成为拖累指数的重要因素；同时人民币存款和跨境支付等方面亦将出现进一步回落。

--多位了解情况的消息人士透露，中国央行日前已窗口指导暂停机构申请新的RQDII（人民币合格境内机构投资者）相关业务。业内人士认为，此举是为了缓解中国资本净流出压力以及防范机构产品投向风险。