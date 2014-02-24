招商证券：人民币汇率大幅贬值主因季节因素致贸易顺差收窄

路透北京2月24日 -中国招商证券周一发布研究报告称，上周人民币即期汇率大幅走贬，主要因季节因素引起贸易顺差规模收窄、甚至出现逆差，以及QE退出引发的外汇持有意愿上升等原因。预计这波贬值将持续一个季度左右。

报告认为，今年一季度中国进口规模较大，引起贸易顺差规模收窄甚至出现逆差，并且部分外资企业在财年结束后向母国汇回美元引起付汇需求上升，以上因素带动短期内人民币贬值压力上升。

其次，美国QE（量化宽松）退出导致国内企业和居民愿意持有更多外汇，1月外汇存款占比显着上升；央行乐见人民币走弱，中间价随即期汇率走弱而贬值，这是人民币已经接近均衡汇率水平的正常体现，同时也能减少央行干预人民币过快升值造成的被动货币投放。

此外，贬值预期的自我实现加快了人民币贬值速度。

报告预计此轮贬值持续约一个季度左右，因季节性因素持续时间有限，且从亚洲新兴市场资金流动看，周边新兴市场资金流动出现改善趋势。这意味着中国外汇资金流动的恶化趋势不会持续太长时间，从而有利于人民币汇率的企稳。

人民币兑美元即期周一早盘继续走贬，中间价连续第五天低开，但贬幅明显收窄。市场中大行购汇不明显，而客盘出现分化、结购汇相对均衡。中间价过去五天以来累计下跌136个点子；即期上周累计下跌0.4%，今年初至上周收盘止累计跌幅则为0.62%。(完)

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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