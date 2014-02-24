招商证券：人民币汇率大幅贬值主因季节因素致贸易顺差收窄

中国城投公司海外发债升温 企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
路透北京2月24日 -中国招商证券周一发布研究报告称，上周人民币即期汇率大幅走贬，主要因季节因素引起贸易顺差规模收窄、甚至出现逆差，以及QE退出引发的外汇持有意愿上升等原因。预计这波贬值将持续一个季度左右。
报告认为，今年一季度中国进口规模较大，引起贸易顺差规模收窄甚至出现逆差，并且部分外资企业在财年结束后向母国汇回美元引起付汇需求上升，以上因素带动短期内人民币贬值压力上升。
其次，美国QE（量化宽松）退出导致国内企业和居民愿意持有更多外汇，1月外汇存款占比显着上升；央行乐见人民币走弱，中间价随即期汇率走弱而贬值，这是人民币已经接近均衡汇率水平的正常体现，同时也能减少央行干预人民币过快升值造成的被动货币投放。
此外，贬值预期的自我实现加快了人民币贬值速度。
报告预计此轮贬值持续约一个季度左右，因季节性因素持续时间有限，且从亚洲新兴市场资金流动看，周边新兴市场资金流动出现改善趋势。这意味着中国外汇资金流动的恶化趋势不会持续太长时间，从而有利于人民币汇率的企稳。
人民币兑美元即期周一早盘继续走贬，中间价连续第五天低开，但贬幅明显收窄。市场中大行购汇不明显，而客盘出现分化、结购汇相对均衡。中间价过去五天以来累计下跌136个点子；即期上周累计下跌0.4%，今年初至上周收盘止累计跌幅则为0.62%。(完)
(发稿 李然; 审校 曾祥进)
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路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
路透北京4月24日 - 中国大型投行--中金周一发布报告称，中国一季度资本外流有望更明显放缓，主要原因可能是外汇贷款进一步增加、直接投资流出减少以及出口商结汇上升。随着人民币贬值预期进一步淡化，2017年资本外流可能明显放缓。相应地，去年四季度开始实行的一些临时性质的资本管制措施有望放宽或取消。
香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。