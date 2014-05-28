人民币收贬日内险创新低 贬值压力未尽但走势难言明朗

乐视网预计今年大屏业务将扭亏 为公司净利增加数亿元
路透上海4月21日 - 因资金困局而受高度关注的中国乐视网周五公告，旗下主营大屏业务的乐视致新去年净利润亏损6亿多元人民币，这直接导致了乐视网净利润的下滑，而根据目前乐视致新的增速，预计今年乐视大屏将成功实现扭亏为盈利，体现在业绩上，料将为乐视网净利润增加数亿元。
路透北京5月28日 - 中国境内人民币兑美元周三续贬，盘间一度逼近年内低点6.2676元后有所回升，收盘时跌幅收窄逾半。市场人士称短期内贬值压力未释放完毕，但价格走势仍有不确定性。
交易人士称，早盘初段企业分红购汇再度发力，并吸引市场做多美元；但其后有至少一家中资大行抛售美元，使成交价格回到6.26元下方盘整；午盘时客盘结汇需求有所释放，使贬值幅度进一步收窄。
他们表示，早盘多数银行都在购汇做多美元，使人民币快速走贬；若非有中资大行卖出美元，人民币可能已经突破年内低点。但目前还难以判断这种抛售美元是否是监管层的反向干预。
“有人说是反向干预，有人说是欲擒故纵，还有之前的多头在止盈。”一股份行交易员表示。这也显示市场对后市方向判断仍然存在分歧。
交易员也反映，分红购汇的需求应该还没有释放完毕，且从前期经验来说，人民币在月末创出当月低位的可能性不能排除，因此会有部分参与者会保留美元多头，这意味着接下来人民币仍面临一定贬值压力。
不过反映到具体的价格走势就很难说，另一股份行交易员认为，“感觉央行也怕（美元价格）冲得太高了，时不时地压下价格，”而且市场对价格的反应很灵敏，价格改善后客盘结汇需求很快于午间释放，这都意味着后市价格不确定性仍然较大。
全球汇市方面，欧元周三持于三个月低位附近，因关于欧洲央行下周采取多管齐下货币政策行动的预期升温。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2556 6.2486 -0.11%
中间价 6.1694 6.1687 -0.01%
成交额 210亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -1.53% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 118 6.2521 6.2639
2014年来即期升贬值幅度 -3.22%
1年期美元/人民币掉期升水 680
离岸人民币市场,北京时间16:44 今日 上日
1年期NDF 6.2600/40 6.259
CNH即期 6.2603/42 6.2531
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 杨淑祯/黄凯)
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