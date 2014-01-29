人民币收跌于近两周低位 节前购汇需求明显

* 人民币即期收跌

* 收盘价和日低均创近两周来低位

* 临近春节市场较清淡

* 节日购汇实需明显

路透北京1月29日 - 人民币兑美元即期周三收低，受春节前的购汇需求推动而下跌，收盘价和日低都为近两周以来低位。交易人士称临近春节时市场参与者减少，使购汇需求很容易推动成交价格。

“没有流动性！大行还在买（美元），就买上去了，不过可能是有实际的需求。”一城商行交易主管说。

一股份行交易主管也反映，结汇从昨天起就逐渐减少，使购汇显得更多一些。今天全天的成交额也缩至不到104亿美元。

全球市场方面，美元兑欧元和兑日圆周三上涨，此前土耳其央行大幅加息，部分缓解新兴市场资本外逃疑虑，且预计美联储将进一步缩减刺激措施规模。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0553 6.0508 -0.07%

中间价 6.1073 6.1053

-0.03%

成交额 104亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.92% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 51 6.0514 6.0565

2014年来即期升贬值幅度 -0.02%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:40 今日 上日

1年期NDF 6.1155/90 6.115

CNH即期 6.0280/03 6.0292

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 林高丽/曾祥进)

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