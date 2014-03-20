人民币汇价下跌至衍生品巨亏临界点 人民币有被抛售可能

图为人民币、日元、美元、欧元、英镑、瑞郎和俄罗斯卢布等货币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透香港3月20日 -人民币跌至近一年低点，对于一种离岸衍生品的持有人来说，汇价已处在可能引发巨亏的关键水准，而这或许会推动人民币进一步下跌。

中国央行扩大波幅后，人民币在三天内跌去0.8%，影响到中资企业持有数十亿美元杠杆押注的离岸市场。

名为目标可赎回远期合约(target-redemption forwards)的衍生品能在人民币不大幅走贬的情况下，给持有人带来稳定收入。德意志银行和摩根士丹利估计，自去年以来共售出3,500亿美元这种远期合约。

该期约最初是为了对冲汇率风险，后来它们演变为一种产品，如果人民币兑美元汇价能保持在某个价位上方，就能给持有人带来一定的收入。

对于许多买家来说，买这种产品似乎是个合理押注，因为人民币兑美元自2010年后每年都在升值。去年，人民币兑美元还上涨了2.9%。

但是，今年中国央行有意让人民币贬值，以挤出单边押注人民币升值的热钱，自本周一扩波幅后，人民币在加速下跌。

交易员称，中国首支国内债券违约后的债务恐慌以及对中国经济增长放缓的担忧也打压市场人气。

周三在岸市场中，现汇人民币兑美元跌穿6.2，同时香港离岸市场触及6.1855，是去年4月以来触及的部分低点。更重要的是人民币汇价深入6.15-6.20区间，而在该区间有大量的产品会触发行权，持仓人面临亏损。

“随着银行通过衍生品市场对冲手中的结构性产品敞口，此举可能加剧人民币卖压，因此离岸人民币可能续跌，”摩根士丹利驻香港亚洲外汇和利率策略部主管Geoffrey Kendrick表示。

人民币在该行权价之下每下跌一个点子，都会给持仓人带来亏损。据五位市场消息人士估计，过去一周左右，亏损规模已升至30亿美元。

如果这些产品的持有者一窝蜂地平仓，将打压人民币进一步下挫。银行业者也需要通过衍生品市场对冲其持仓，而且鉴于这些产品的不对称性质，这也可能给人民币带来下行压力。

市场人士指出，如果离岸人民币跌至6.2，那么持仓人为了赔偿对手方，会有大量需求。

摩根士丹利表示，如果人民币兑美元守在6.20元下方，预计持有者每月可能蒙受多达2亿美元的损失。结构性产品的平均期限为24个月左右，总亏损可能达到数以十亿计美元。

不过，人民币必须要一直保持在6.2下方才会累积成这么大的亏损规模。

一年期无本金交割远期外汇(NDF)表明，人民币兑美元一年后将来到6.22，澳新银行预测今年底汇价将为6.08。

**注意波动率**

然衍生性市场也暗示人民币会更加疲弱。

一个月期美元/人民币期权隐含波动率周三向纪录水准靠拢，且是2013年全年所见水准的两倍。远期期权换汇点暗示会有更多的卖压。

波动率愈大，银行就必须更加在现货和衍生商品市场买进美元来对冲部位。

“注意波动率，”一在香港的欧系银行外汇交易中心主管表示。他不愿具名，因其未得到授权向媒体公开发言。

在央行暗示乐见汇率走软之际，企业美元卖盘缺位，只会加速人民币的贬值。

“他们正释出一个讯号，即不要炒作人民币，”一在香港的亚洲宏观对冲基金执行董事表示。他也因未获授权对媒体发言而不愿具名。(完)

(编译 白云/李爽/戴素萍 审校 田建华/石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。