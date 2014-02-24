人民币续收贬逼近6.1元 大行购汇尾盘扬威贬势难言终

中国汽车产业中长期规划发布 2025年新能源车产销占比逾20%--工信部
路透北京4月25日 - 中国工业和信息化部等三部委周二联合发布汽车产业中长期发展规划，明确提出到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆，到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上，动力电池系统比能量达到350瓦时/公斤。
* 即期继续贬值
* 大行购汇于收盘前再度入场
* 客盘结购汇现分化
* 关注明天是否跌破6.1元整数支撑
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周一继续收贬。中间价连续第五天低开，贬幅明显收窄。客盘出现分化、结购汇相对均衡，但在收盘前十分钟大行购汇再度入场，令收盘价逼近6.10元关口。
分析人士认为，6.1元作为整数关口，且人民币上周累积跌幅已经较大，该关口的心理意义更加重要，短期内料对人民币进一步走贬形成较大支撑，即期走势有望趋于平缓。
不过，尾盘一波大行购汇让这种乐观情绪有所降温。一股份行交易员认为，尾盘一波买盘让美元价格上去快60点，看来监管层决心很大，不想让（美元）价格下去，6.1元“说不定明天就破了。”
中间价过去五天以来累计下跌136个点子；即期上周累计已下跌0.4%，今年初至今累计跌幅则为0.73%。
一中资大行交易员表示，市场今天未见到特别大的美元买盘，客盘也出现一些分化，总体更趋于平衡，购汇较前期增多。感觉客盘方面的预期出现一些分化。
CNH继上周连续急跌之后，目前汇率紧密围绕在岸水平波动，意味着此前两地的套利窗口已经关闭，套利对在岸汇率构成的结汇压力也将告一段落。
一股份行交易员则提到，2月份贸易顺差有可能偏小，这也可能是人民币弱势的因素之一，但这是因为受春节影响很大，不能说是出口真的下滑了。
中国商务部发言人沈丹阳周一称，由于春节等季节性因素，一季度的出口可能会出现一些波动，并预计今年外贸保持与去年全年水平上下的增长速度，不排除2月份的出口数据同比会出现一些异常。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.0984 6.0914
-0.11%
中间价 6.1189 6.1176 -0.02%
成交额 153亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.43% (上限± 日高 日低
1%)
日内波动幅度(pips) 75 6.0923
6.0998
2014年来即期升贬值幅度 -0.73%
1年期美元/人民币掉期升水 275
离岸人民币市场,北京时间16:59 今日 上日
1年期NDF 6.1358/01 6.137
CNH即期 6.0959/96 6.0893
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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