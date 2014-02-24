人民币续收贬逼近6.1元 大行购汇尾盘扬威贬势难言终

* 即期继续贬值

* 大行购汇于收盘前再度入场

* 客盘结购汇现分化

* 关注明天是否跌破6.1元整数支撑

路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周一继续收贬。中间价连续第五天低开，贬幅明显收窄。客盘出现分化、结购汇相对均衡，但在收盘前十分钟大行购汇再度入场，令收盘价逼近6.10元关口。

分析人士认为，6.1元作为整数关口，且人民币上周累积跌幅已经较大，该关口的心理意义更加重要，短期内料对人民币进一步走贬形成较大支撑，即期走势有望趋于平缓。

不过，尾盘一波大行购汇让这种乐观情绪有所降温。一股份行交易员认为，尾盘一波买盘让美元价格上去快60点，看来监管层决心很大，不想让（美元）价格下去，6.1元“说不定明天就破了。”

中间价过去五天以来累计下跌136个点子；即期上周累计已下跌0.4%，今年初至今累计跌幅则为0.73%。

一中资大行交易员表示，市场今天未见到特别大的美元买盘，客盘也出现一些分化，总体更趋于平衡，购汇较前期增多。感觉客盘方面的预期出现一些分化。

CNH继上周连续急跌之后，目前汇率紧密围绕在岸水平波动，意味着此前两地的套利窗口已经关闭，套利对在岸汇率构成的结汇压力也将告一段落。

一股份行交易员则提到，2月份贸易顺差有可能偏小，这也可能是人民币弱势的因素之一，但这是因为受春节影响很大，不能说是出口真的下滑了。

中国商务部发言人沈丹阳周一称，由于春节等季节性因素，一季度的出口可能会出现一些波动，并预计今年外贸保持与去年全年水平上下的增长速度，不排除2月份的出口数据同比会出现一些异常。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0984 6.0914

-0.11%

中间价 6.1189 6.1176 -0.02%

成交额 153亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.43% (上限± 日高 日低

1%)

日内波动幅度(pips) 75 6.0923

6.0998

2014年来即期升贬值幅度 -0.73%

1年期美元/人民币掉期升水 275

离岸人民币市场,北京时间16:59 今日 上日

1年期NDF 6.1358/01 6.137

CNH即期 6.0959/96 6.0893

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯)

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