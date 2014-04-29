人民币收贬至逾18个月新低

独家：中国国开行或为复星国际财团入股极地黄金融资--知情人
路透莫斯科/香港4月19日 - 两名了解交易磋商情况的知情人士对路透表示，中国国家开发银行考虑为一个寻求入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)的中国财团提供融资。
* 人民币即期收盘由升转跌，至逾18个月新低
* 油盘和节前购汇午盘发力
* 中间价连续第五日回升
* 无明显监管层干预迹象
路透香港/北京4月29日 - 人民币兑美元即期汇率周二收跌，并创下逾18个月收盘新低，逆转早盘微弱升势，主因油盘和节前购汇盘力道增加。中间价则连续第五天上行仍踞两周高位，市场据此猜测央行的目标贬值幅度基本到位。
尽管许多银行交易员的RM，QQ等通讯工具已显示为离开状态，纷纷进入休假状态，但午市油盘高调购汇打破汇市平静，叠加节前购汇盘共同推动人民币加快贬值。
今日收盘价跌至逾18个月新低，上一个低点为2012年10月16日的收盘价6.2640元。而人民币即期2014年以来的贬值幅度已达到3.26%。
“最近油盘买了很多，大规模的买，每天都买，恨不得没有间隙，...美元就被推高了。”上海一股份制行交易员指出。
他并认为，今日市场没有明显监管层干预的迹象，但如果没有油盘力道介入，人民币汇价应该会跟着中间价回升而升值，现在看油盘的势头，估计节前人民币汇率升值概率比较小。
全球汇市方面，欧元兑美元周二小升，受欧洲央行多名官员谈话之助。官员谈话后，市场对于央行将进一步宽松政策以应对低通胀的预期心理降温。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2580 6.2530 -0.08%
中间价 6.1556 6.1565 0.01%
成交额 153亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -1.68% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 149 6.2442 6.2591
2014年来即期升贬值幅度 -3.26%
1年期美元/人民币掉期升水 620
离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日
:49
1年期NDF 6.2480/30 6.247
CNH即期 6.2581/89 6.251
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）
(记者 毕晓雯/李文科; 审校 林高丽/杨淑祯)
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