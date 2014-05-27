人民币收贬近百点至本月低位

路透北京5月27日 - 中国人民币兑美元周二收贬个94点子，创下本月最低收位。今早中间价稍做高开，结束四天连跌。交易人士称企业分红购汇于午盘发力，打破了近期汇率的窄幅盘整格局。

“今天下午有一家大的（分红购汇），规模在10亿美元左右。”一股份行交易主管说，近期陆续都有这种性质的购汇盘，规模较大时会对市场造成明显影响，这方面的信息在港股派息的时间安排里就可以找到参考。

综合多位交易员，由于当前跨境资金流动缺乏方向，企业分红购汇数额较大时会对汇率产生明显的贬值压力，但是否会带动市场预期并演化为趋势性的贬值，更多取决于监管层的态度。这也会让市场保持较为谨慎的心态。

“如果靠市场自身的力量会有这种可能，这主要还是看央行想不想压住吧。”上述交易主管续称。

全球汇市方面，美元指数周二跌0.2%，自上周尾端以来一直延续疲态，因美国债券收益率再次回落。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2486 6.2392 0.15%

中间价 6.1687 6.1699 0.02%

成交额 160亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.30% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 103 6.2383 6.2486

2014年来即期升贬值幅度 -3.12%

1年期美元/人民币掉期升水695

离岸人民币市场,北京时间16:59 今日 上日

1年期NDF 6.2580/20 6.255

CNH即期6.2469/79 6.2358

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯/黄凯)

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