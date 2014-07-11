人民币即期微幅收贬 市场在当前价位仍缺乏方向

路透北京7月11日 - 中国人民币兑美元即期周五微幅收贬。中间价小幅走低，令前三天共计215个点子的涨幅开始回收。上午人民币贬值接近6.21元时获得支撑，下午则结汇偏多并吞掉多数跌幅。

“6.2元并没有实质突破，方向并不明确。”一股份行交易员认为，企业拿到外汇后仍然不会选择较快结汇，这也使得境内美元流动性持续宽裕，并使美元掉期升水走高。

交易员反映，早盘即期价格有中资大行购汇引导下走贬，但由于客盘购汇偏少，油盘购汇又未出现，美元价格走高后缺少支撑；午盘又在净结汇下走升，之前购汇的大行也开始止损，使人民币跌幅缩窄。这些都说明市场仍然缺乏方向。

中美两国政府达成一致，中国将在时机成熟时减少对外汇市场的干预，两国在这个多年来刺痛彼此关系的敏感问题上达成了谅解。

中国境内美元兑人民币掉期曲线本周长端走高，继续呈陡峭化。交易人士称，这主要受离岸CNH掉期升水走高所带动；而境内美元持续宽松、人民币稍微偏紧，也对掉期长端构成支撑。

全球汇市方面，周五亚洲盘走势显示，日圆本周料录得周线涨幅，隔夜时段兑欧元跳涨至五个月高点；对于葡萄牙银行业的担忧打压全球股市下跌，并提振对避险货币日圆的需求。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2037 6.2028 -0.01%

中间价 6.1469 6.1443 -0.04%

成交额 140亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.02% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 75 6.2018 6.2093

2014年来即期升贬值幅度 -2.41%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:54 今日 上日

1年期NDF 6.2560/85 6.2529

CNH即期 6.2055/80 6.2024

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 林高丽/张喜良)

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