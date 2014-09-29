在岸和离岸人民币走贬逾百点 “占中”事件及节前购汇助力

路透北京9月29日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS和离岸人民币CNH=周一早盘双双贬值逾百点，主要受香港“占领中环”突发事件以及美元连涨11周影响，人民币中间价走弱至近三周低位，而十一长假节前购汇力道亦助推人民币走弱。

交易员表示，受香港占中突发事件影响，早盘人民币随CNH走贬，但CNH波幅对境内人民币走势的影响不会太大，境内仍是以央行中间价以及实际进出口需求为引导，今日的节前购汇力道也不小。

“之前也发生过CNH（美元）上涨很多，但境内还是没有特别大的上涨；反过来，境内会带动境外的贬值恢复。“一外资行交易主管说。

一国有大行交易员称，节前购汇力道不小，“中午都不消停，大家买（美元）得真凶啊。”这其中一部分是节前购汇，加上跨境套利的盘子也有作用，占中事件对离岸人民币有影响，但不是主要原因，最近离岸人民币走得一直比较弱，跟对中国经济形势的担忧有关系。

对于后市，他认为方向的确不明朗，客盘转换比较快。周五那天市场大幅走升其实很怪异，整体来说市场来回震荡吧，短期上在岸人民币汇率难以贬至6.15。

另有交易员称，十一长假在即，市场交易情绪相对谨慎。上周最后两个工作日交易量较大，今日有所回落属正常现象。

北京时间12:24，人民币兑美元即期报6.1399元，上日收报6.127元，盘中最低报6.1405，为近一周低点。今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.1539元，上日中间价为6.1508元。

与此同时，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.1544/64元，盘中最低报6.1571，为逾一周新低。上一交易日尾盘报6.1444元。

香港民间发起的＂占领中环＂运动于周日提早爆发。香港股市周一明显下挫，蓝筹地产股领跌，恒生地产股指数.HSNP下挫近4%，刚过去的周末二手物业成交大幅减少。

全球汇市，美元兑一篮子主要货币连升11周，创下1971年尼克松总统任期内实施美元自由浮动以来的最长升势。美元兑日圆JPY=本周开局接近上周五触及的六年高位，美元指数.DXY刷新四年新高；之前美国公布数据，上修第二季国内生产总值(GDP)增速，提振美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上，美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.2575/09，上日尾盘为6.243。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹；审校 李文科/黄凯)

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