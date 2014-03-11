人民币即期小幅收贬 人行记者会未提供方向指引

* 人民币即期小幅收贬

* 中间价连两天走贬至逾三个月低位

* 市场在央行记者会上未获方向指引

* 央行行长称更关注中期趋势

路透北京3月11日 - 人民币兑美元即期周二小幅收贬，扭转早盘略升走势。中间价连续第二天小幅走贬，并创逾三个月低位。整体供求基本平衡，波动区间亦较上日收窄，市场流动性趋弱，交易兴趣不浓。

“没有特别强的干预痕迹，市场未来还是没有方向，...滑点太厉害了，动一下就动得很大，风险比较大。”上海一股份行交易员称。

市场关注早间中国央行举行的记者会，但并未获得方向指引。央行行长周小川称，市场关于2月份人民币兑美元汇率的走势实际上意见是有分化的，但央行并不站边。

他表示，认同部分主要参照国际收支平衡、特别是经常项目平衡状况所做出的市场分析，但由于经常项目数据是季度数据，市场更多依赖月度的货物贸易数据，同时还有机构做数据发布前的跟踪分析，这些都使得市场意见有所分化。

“从央行角度来讲，我们不必站边，比如支持哪一边或者不支持哪一边。”他并称，央行更关注中期的趋势，短期的趋势并不见得能代表中期的趋势。

全球汇市方面，日圆周二小升，此前日本央行维持货币政策不变，且央行总裁黑田东彦称目前不需要调整政策。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸

市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1402 6.1385

-0.03%

中间价 6.1327 6.1312

-0.02%

成交额 160亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.15% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 101 6.1317 6.1418

2014年来即期升贬值幅度 -1.41%

1年期美元/人民币掉期升水 160

离岸人民币市场,北京时间17:22 今日 上日

1年期NDF 6.1800/35 6.1815

CNH即期 6.1326/36 6.1361

中国2月出口数据一反1月强劲表现，同比骤降近两成，进口增速则基本保持稳定。分析人士认为，外贸数据对于人民币汇率预期可能会有进一步分化作用，人民币汇率全年来看仍将温和升值，但波动幅度会逐渐扩大。 (完)

(发稿 李然/李文科; 审校 吴云凌/曾祥进)

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