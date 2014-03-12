人民币随中间价收跌 市场预计短期将有所企稳

* 人民币收盘续跌

* 中间价连三天走贬续创逾三个月低位

* 市场预期汇市短期将有所企稳

* 但交投谨慎，提防再次出现大幅波动

路透北京3月12日 - 人民币兑美元即期周三收盘续跌，中间价连续第三日走跌，续创逾三个月低位。日内波动相对平稳，市场心态谨慎，提防可能出现的大幅波动。

全天交易相对清淡，只是跟随中间价小幅下跌，市场预期汇市短期将有所企稳。

交易员称，跟前一段时间的大起大落相比，最近几天的交易相对淡静，供求亦趋于平衡。而市场短期不确定性加大，未来方向并不明朗，市场多是客盘平仓操作，主动操作的并不多。

“今天没啥动静，感觉央行没有来买，大家看到fixing继续上涨，自发的买了一些（美元），然后价格就不动了。”一股份行交易员称。

交易员并称，近期疑为央行干预的大行购汇明显减少，而中间价波动幅度加大，感觉干预重心有所转换，市场每日会跟随中间价方向买卖。

中国境内美元兑人民币远掉曲线本周以来持续爬升，因上月以来人民币即期大幅贬值之后，人民币升值预期出现分化，远期购汇呈现增多势头。

**短期可能企稳**

春节之后，人民币汇率尽显大开大阖的双向波动走势，自2月中旬起急速贬值逾1,000点之后，又在上周快速升值直至周五重启贬值行情。

上海一股份行外汇交易主管指出，估计即期市场短期会稳一段时间，双向波动的走势今后还是会有，但动完之后还是会稳在一个水平线上，目前看人民币汇价可能短期稳在6.14附近。

中国央行周二举行记者会，但汇市并未从中获得方向指引。央行行长周小川称，市场关于2月份人民币兑美元汇率的走势实际上意见是有分化的，但央行并不站边。

中国2月出口数据一反1月强劲表现，同比骤降近两成，进口增速则基本保持稳定。分析人士认为，外贸数据对于人民币汇率预期可能会有进一步分化作用，人民币汇率全年来看仍将温和升值，但波动幅度会逐渐扩大。

全球汇市方面，日圆周三在亚洲盘持坚，投资者远离澳元等风险货币，因担心中国经济状况以及俄罗斯与乌克兰之间的紧张局势。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1450 6.1402 -0.08%

中间价 6.1343 6.1327 -0.03%

成交额 154亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.21% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 70 6.1400 6.1470

2014年来即期升贬值幅度 -1.48%

1年期美元/人民币掉期升水 215

离岸人民币市场,北京时间16:42 今日 上日

1年期NDF 6.2040/80 6.19

CNH即期 6.1453/58 6.14

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 林高丽)

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